Hamilton über Formel-1-Auftakt: "Für mich schockierend"

F1-Weltmeister Lewis Hamilton hat angesichts der Coronavirus-Krise Kritik an der Austragung des Auftakts in Australien geäußert. "Ich bin sehr, sehr überrascht, dass wir hier sind!"

Melbourne. Weltmeister Lewis Hamilton hat angesichts der Coronavirus-Krise Kritik an der Austragung des Formel-1-Auftakts in Australien geäußert. "Ich bin sehr, sehr überrascht, dass wir hier sind", betonte der Mercedes-Pilot am Donnerstag. "Ich denke, es ist großartig, dass wir Rennen haben können, aber für mich ist es schockierend, dass wir alle in diesem Raum sitzen."

Hamilton verwies unter anderem darauf, dass zum Beispiel andere Sportarten wie die NBA wegen der Coronavirus-Pandemie mit einer Unterbrechung ihres Betriebs begegnen. "Es scheint, als ob der Rest der Welt reagiert", sagte Hamilton, für den die Lage "bestimmt beunruhigend" ist.

Weitere Verdachtsfälle im Fahrerlager

Im Formel-1-Fahrerlager von Melbourne ist die Zahl der Coronavirus-Verdachtsfälle auf mindestens fünf gestiegen. Beim US-Rennstall Haas kamen am Donnerstag zwei weitere Mitarbeiter hinzu. Dies berichtete Teamchef Guenther Steiner.

Bei Haas sind damit insgesamt vier Angestellte betroffen. Steiner zufolge handelt es sich um einen Ingenieur und drei Mechaniker. "Wir sollten die Ergebnisse am Nachmittag bekommen", sagte Steiner. Bei McLaren gibt es einen Verdachtsfall. Auch dort wartet man auf Neuigkeiten.

Es handle sich in allen Fällen um Vorsichtsmaßnahmen. Bei den Tests soll herausgefunden werden, ob sich die Mitarbeiter mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Es kann die Lungenkrankheit Covid-19 verursachen. Die Formel 1 plant, am Sonntag den ersten Grand Prix des Jahres auszutragen.