Diese Lebensmittel dürfen in der Vorratskammer nicht fehlen

Pasta und basta? In Zeiten wie diesen ist es ganz sinnvoll, die gute alte Vorratskammer wieder ein bisschen zu pflegen. Doch womit füllt man sie am besten? Und worauf kommt es bei der Lagerung an? „Die Presse“ hat nachgefragt.

Zuallererst: Noch sind - zum Glück - keine Hamsterkäufe notwendig. Dennoch zieht es, blickt man sich derzeit in den Supermärkten so um, die Österreicher verstärkt genau dorthin. Sie räumen die Regale leer und befüllen ihre Küchenkästen damit. In Zeiten wie diesen drängen sich Fragen auf. Wie wappne ich mich - und somit meine Vorratskammer - am besten für Krisensituationen? Welche Lebensmittel halten lange? Welche davon sind zudem gesund? Und wie lagere ich sie am besten?

Lange haltbar

Petra Rust, Ernährungswissenschafterin an der Uni Wien, nennt neben den Fixstartern Nudeln und Reis weitere Lebensmittel, die lange haltbar sind: Kartoffeln, Äpfel, Kohlgemüse, Kürbis und Trockenobst etwa. Trockenprodukte wie Cerealien, Mehl, Salz, Zucker, Konserven, eingekochtes Obst, diverse Marmeladen, Honig und tiefgefrorene Lebensmittel. Letztere sind nicht so schlecht wie ihr Ruf. „Tiefkühlgemüse und -obst kann vitaminreicher sein als lange oder falsch gelagertes frisches Gemüse oder Obst, da es direkt vom Feld tiefgefroren wird. Und somit kaum Vitaminverluste erleidet“, so die Expertin. Es sei jedoch die Saison zu berücksichtigen, regionales und saisonales Obst und Gemüse ist vitaminreicher.

Gemüse aus Konserven allerdings enthält weniger Nährstoffe als Tiefkühlgemüse und frische Lebensmittel. Konserven können zudem viel Salz oder Zucker enthalten und werden zur Haltbarmachung erhitzt und bei der Zubereitung noch einmal, erklärt sie weiter. Hülsenfrüchte oder Tomaten aus der Dose liefern dennoch ihren Beitrag, wenn es einmal schnell gehen muss. Durch die Kombination mit frischem Gemüse, Kräutern, Samen und Nüssen können sie ganz einfach und schnell aufgepeppt werden.

Reich an Nährstoffen

Samen und Nüsse liefern außerdem wichtige Vitamine und Mineralstoffe, genauso wie Wintergemüse, etwa Kürbisse und Kohlgemüse, meint Petra Rust.

Der Kohlenhydratanteil von 50 Prozent des Tagesenergiebedarfs könne durch Getreideprodukte und Kartoffeln gedeckt werden. Haferflocken oder ein selbst zusammengestelltes Müsli gewährleisten einen gesunden Start in den Tag. Als Eiweißlieferanten können Fisch (in diesem Fall aus der Tiefkühltruhe oder der Konserve) oder tiefgekühltes Fleisch sowie reifer Käse dienen. Je härter der Käse, desto länger ist er haltbar. Wichtige Eiweißlieferanten sind zudem Hülsenfrüchte. Linsen, Kichererbsen oder Bohnen sind nicht nur reich an Nährstoffen, sondern halten sehr lange und können auf verschiedene Art zubereitet werden.

Gut aufbewahren

Trockenprodukte sollen auch trocken gelagert werden, also in luftdichten Behältnissen wie Schraub- oder Rexgläsern. Mit gut und dicht verschließbaren Behältern beugt man zudem Motten vor.

Viele Produkte müssen auch vor Sonnenlicht geschützt werden. Die Ernährungswissenschafterin nennt Öle, die sich gut zur Bevorratung eignen: Sonnenblumen- und Rapsöl. Öle mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren wie Walnuss- oder Leinöl haben eine deutlich geringere Haltbarkeit.

Gut einfrieren und wieder auftauen lassen sich Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch. Mit einigen Ausnahmen: „Nicht für den Tiefkühler geeignet sind wasserreiche Lebensmittel wie Gurken, Tomaten oder Wassermelonen, sie werden beim Auftauen matschig. Milchprodukte ebenfalls, sie flocken leicht aus“, sagt Petra Rust. Obst und Gemüse putzt man am besten vor dem Einfrieren, wäscht und blanchiert sie, damit Vitamine und Farbe möglichst erhalten bleiben. Vor dem Einfrieren werden sie luftdicht verpackt.

Worauf sollte beim Einkaufen noch nicht vergessen werden? „Auf Geschmacksvorlieben, Wasser, Lebensmittel für besondere diätetische Bedürfnisse wie z.B. glutenfreie Produkte bei Zöliakie“, gibt die Expertin mit auf den Weg. Auch das Rote Kreuz hat eine Checkliste von Lebensmitteln vorbereitet.