Herren-Weltcup in Kranjska Gora abgesagt, Kilde damit Gesamtsieger

Auch die letzten Herrenrennen der Saison sind gestrichen, Aleksander Aamodt Kilde steht damit als Gesamtweltcupsieger fest.

Am Wochenende hätte im slowenischen Kranjsak Gora die letzten Weltcuprennen des Ski-Winters über die Bühne gehen sollen. Erst wurde ob der Coronavirus-Krise die Austragung ohne Zuschauer angedacht, nun wurden die Rennen (Slalom am Samstag, Riesentorlauf am Sonntag) gänzlich abgesagt.

Damit ist die Saison beendet. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde steht vorzeitig als neuer Gesamtweltcupsieger und Nachfolger von Marcel Hirscher fest. Das Riesentorlauf- und Slalom-Kristall geht an seinen Landsmann Henrik Kristoffersen.

Das Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo war bereits zuvor gestrichen worden.

