ÖFB setzt gesamten Spielbetrieb aus

Mit Ausnahme der Bundesliga und der Nationalteams wird es in Österreich bis auf weiteres keine Fußballspiele mehr geben.

In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen in der Coronavirus-Krise haben der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und die Landesverbände entschieden, ihren gesamten Spielbetrieb ab sofort bis auf weiteres auszusetzen. Betroffen davon seien alle Spiele mit Ausnahme jener der Bundesliga der Männer sowie der Nationalteams, hieß es in einer Mitteilung. Die Durchführung von Trainings obliegt demnach den Vereinen.

"Mit dieser Maßnahme möchte der österreichische Fußball seiner Verantwortung als größter Sport-Fachverband des Landes nachkommen und seinen Beitrag im Sinne der Gesellschaft und der Gesundheit aller Menschen in unserem Land leisten. Wir hoffen, dass wir den Spielbetrieb bald wieder aufnehmen können, aber außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen", wird ÖFB-Präsident Leo Windtner zitiert.

(red.)