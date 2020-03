Erster Todesfall in Österreich: 69-jähriger Mann in Wien verstorben

„Der Mann war aus Italien zurückgekehrt und hatte bereits Vorerkrankungen. Die Stadt Wien hat als weitere Maßnahme ein Besuchsverbot in Wiener Gemeindespitälern verhängt.

Das Corona-Virus hat in Wien das erste Todesopfer in Österreich gefordert. Ein 69-jähriger Mann - ein Italienheimkehrer mit Vorerkrankungen - ist heute Nacht im Kaiser Franz-Josef Spital verstorben, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien am Donnerstagvormittag mit.

Keine Spitalsbesuche und weniger OPs

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, wird es in den Wiener Spitälern zu Einschränkungen kommen. Krankenbesuche werden bis auf weiteres untersagt. Um diese Maßnahme durchzusetzen, werden in allen Häusern Eingangskontrollen durchgeführt, gibt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bekannt. Weiters werden alle verschiebbaren Operationen bis auf ein absolutes Minimum auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

(APA)