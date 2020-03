Drucken



Kontrollen am Brenner: Die Reisefreiheit wurde eingeschränkt (APA/EXPA/ JOHANN GRODER)

Der Kampf gegen das Coronavirus verändert unser Leben. Der Unterricht fällt aus, Veranstaltungen wurden abgesagt. Und alle sollten soziale Kontakte einschränken. Wie organisieren Sie Ihren Alltag? Diskutieren Sie mit!

Seit dieser Woche gelten auch in Österreich strenge Maßnahmen, die die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollen. Es gibt es Hunderte Infizierte, am Donnerstag gab es den der erste Todesfall. Und wenn es so weiter geht, werden schon bald die Spitalsbetten knapp.

„Insgesamt erfordert die Bewältigung der Corona-Epidemie einen Kraftakt, nicht nur medizinischer Art. Danach, besser gleichzeitig, ist ein Kraftakt sondergleichen gefragt, um die infizierte Wirtschaft zu stützen“, schreibt Dietmar Neuwirth in einem Leitartikel. Er schreibt auch: „Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, auch im privaten Bereich adäquat auf diesen Ernstfall zu reagieren"

Viele finden es verständlich, dass jetzt zahlreiche Maßnahmen getroffen wurden. Eine, die den Alltag wohl besonders verändern wird, sind die Maßnahmen an den Schulen und Kindergärten, die kommende Woche in Kraft treten werden. "Presse"-Redakteur Jakob Zirm versteht die Maßnahmen. In einem Kommentar schreibt er aber auch: „Nicht in Ordnung ist es, wenn die Verantwortung, ob ein Kind daheim bleibt oder in die Betreuung geht, allein den Eltern umgehängt wird.“ Er fordert klare Regeln.

„Was sollen Mütter und Väter nun eigentlich tun?“ fragt sich auch Rosa Schmidt-Vierthaler, die sich die das ZIB2-Interview mit Heinz Faßmann analysiert hat. Der Bildungsminister sei „etwas unergründlich“ gewesen, schreibt unsere Autorin.

Was wir bisher zu den Schulschließungen bereits wissen und wie sich das alles auf Schüler, Lehrer und Eltern auswirkt, haben Julia Neuhauser und Christine Kary zusammengefasst.

Wer sonst noch betroffen ist? Viele Veranstalter, viele Unternehmer, viele Urlauber. Auch private Veranstaltungen wie Hochzeiten sind betroffen. Mirjam Marits und Karin Schuh haben darüber nachgedacht, was man noch darf - und was nicht mehr.

Diskutieren Sie mit: Wie hat sich Ihr Alltag durch den Coronavirus verändert? Geben Sie sich noch die Hände? Gehen Sie noch aus? Haben Sie Vorräte eingekauft? Mussten Sie Reisen absagen? Und vor allem: Wie gehen Sie mit den Schulschließungen um?