Coronavirus: Bei diesem Stück spielt das Publikum mit

Bachmann irrt, wenn er meint, die Maßnahmen gegen Covid-19 seien Inszenierung.

Eine Reihe abstruser Verschwörungstheorien führt Hans Bachmann in seinem Gastbeitrag („Die Presse“ vom 11. März) an, nur um ihr seine ganz persönliche Fehlinterpretation der Lage anzufügen. Bachmann personifiziert das Coronavirus als „öffentlichen Hauptdarsteller“ und sieht in der politischen Reaktion auf die Pandemie eine „Generalprobe“ für die Unterdrückung einer Gesellschaft, die unangenehme Themen wie Klimawandel und Kapitalismuskritik aus der öffentlichen Wahrnehmung verdränge.