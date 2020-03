Frugale Sektierer und die EU–Töpfe

Zuletzt entstand der Eindruck, die „frugalen Vier“ sind das Sprachrohr der Nettozahler-Staaten. Dem ist jedoch nicht so.

Die sogenannten frugalen Vier (Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden) produzierten sich während des jüngsten EU-Sondergipfels zum künftigen EU-Mehrjahresbudget als die Wahrer der Interessen der EU-Nettozahler, also jener Staaten, die mehr nach Brüssel zahlen als sie aus EU-Töpfen wieder zurückbekommen. Insbesondere in österreichischen Medien entstand der Eindruck, diese vier Länder sind das Sprachrohr der Nettozahler-Staaten. Dem ist jedoch nicht so.

Insgesamt gibt es immerhin neun Staaten, die Nettozahler sind; vier weitere Staaten sind dies de facto ebenso, da ihr „Gewinn“ sehr gering bzw. kaum bezifferbar ist (etwa Luxemburg oder Malta). Allein der zweitgrößte Nettozahler Frankreich liegt bei 6,9 Milliarden „Verlust“ jährlich, die „frugalen Vier“ bringen es zusammen auf gerade einmal 6,5 Milliarden. Deutschlands Nettobeitrag ist mit 13,5 Milliarden doppelt so groß. Trotzdem haben gerade Deutschland und Frankreich auf die vier Sparefroh-Staaten versucht massiv einzuwirken, eine (vorläufige) Einigung im Ministerrat nicht länger zu blockieren. Zur Erinnerung: Beim Treffen im Februar sollte nur die gemeinsame Ausgangsposition der Mitgliedstaaten für künftige Verhandlungen mit dem Europaparlament fixiert werden. Diese müssen möglichst rasch abgeschlossen werden, um sicherzustellen, dass ab dem kommenden Jahr alle EU-Programme ohne Einschränkungen weiterlaufen können. Das Europaparlament hat seine Position längst fixiert: jährlich 1,3% vom BIP für die Jahre 2021–2027. Angesichts dieser Forderung scheint der Streit der Mitgliedstaaten um ihre Position – 1,07 oder 1,069 oder doch noch ein bisschen weniger – mehr als lächerlich.

Die mediale Bedeutung, die der sparsamen Staatengruppe um Sebastian Kurz beigemessen wird, steht in keinem Verhältnis zu ihrer realen wirtschaftlichen Bedeutung. Der aktuelle Budgetkompromiss von Ratspräsident Charles Michel (1,069%) ist selbst für die Mehrheit der Nettozahler akzeptabel, obwohl sie ja immerhin ebenso zusätzlich zur Kasse gebeten würden wie die frugalen Vier. Eigentlich ist es derzeit völlig unwichtig, worauf man sich jetzt im Kreis der Mitgliedstaaten einigt – die Herausforderung wird die Einigung mit dem Europaparlament. Die muss im so- genannten Trilog erreicht werden. Darauf will sich die überwältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten vorbereiten und konzentrieren. Sie haben keinerlei Interesse, sich schon vorab selbst zu zerfleischen.

Eine inhomogene Gruppe

Offensichtlich verfolgen die vier frugalen Staaten daher auch noch andere Interessen als die der europäischen Integration. Zudem ist die Gruppe sehr inhomogen. Dänemark ist seit seinem Beitritt auf einem Sonderweg und zeichnet sich eher durch konsequentes Opting-out als durch europäische Solidarität aus. Spätestens seit der faktischen Weigerung, den Euro zu übernehmen, fährt auch Schweden einen eigenwilligen EU-Kurs. Die Niederlande schließlich sind mit fragilen innerstaatlichen Mehrheitsverhältnissen konfrontiert und fahren daher derzeit auch nur einen EU-Kurs „auf Sicht“. Warum zementiert sich nun ausgerechnet Österreich in dieser Sektierer-Gruppe?

Wer politisch vorausschauend agiert, müsste erkennen, dass man in dieser Vierergruppe mit zudem zwei Nicht-Euro-Staaten langfristig nichts gewinnen kann. Schon gar nicht gegen den Willen Deutschlands. Dass sich Sebastian Kurz zudem mit seinem starrsinnigen Budgetkurs in Brüssel auch noch um jede Chance auf eine künftige EU-Top-Position bringt, will man in Wien nicht verstehen.

Der Autor Stefan Brocza (* 1967) ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen an der Universität Wien.

