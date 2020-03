Abberufener Bezirkshauptmann Braunaus bekommt Job in Linz

(c) imago stock&people (imago stock&people)

Georg Wojak arbeitet künftig für die Präsidialabteilung der Landesregierung. Sein neuer Posten sei „dienst- und besoldungsrechtlich“ gleich wie der eines Bezirkshauptmanns. Im wurde Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Das Land Oberösterreich und der vorigen Oktober abberufene Bezirkshauptmann von Braunau, Georg Wojak, haben ihren Streit um die Abberufung beigelegt. Wojak verzichtet auf ein arbeitsgerichtliches Verfahren und wird künftig im Rahmen der Präsidialabteilung des Amtes der Landesregierung in Linz tätig sein. Das teilte das Land in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.

Wojaks neuer Job sei "in vergleichbarer dienst- und besoldungsrechtlicher Stellung" wie der Posten des Bezirkshauptmannes. Er soll das Land mit seinen Erfahrungen aus der Gestaltung Braunaus als Friedensbezirk unterstützen, als nächstes beim "Gedenkjahr Schloss Hartheim" und beim "Gedenkjahr 2020" hieß es weiter.

Eine Begutachtungskommission hatte im Vorjahr die Abberufung empfohlen, nachdem Wojak Amtsmissbrauch vorgeworfen und sein Führungsverhalten beanstandet wurde. Das Ermittlungsverfahren bezüglich des Amtsmissbrauchs laufe noch, hieß es von der Staatsanwaltschaft Wels. (APA)