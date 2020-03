Krisengipfel zur Fußball-EM 2020

Die Uefa setzte für 17. März eine Videokonferenz an, um über Europacup – und EM 2020 – zu beraten. Man wolle „Europas Antwort auf das Virus“ finden. Ein E-Mail liefert erste Antworten auf dringende Fragen.

Leere Stadien da, Absagen und quer über Europa verstreut ausgesetzte Ligabetriebe dort. Real Madrid stellte sogar alle Spieler unter Quarantäne – die Fußballwelt ist längst vom Coronavirus in Beschlag genommen worden. Nur im Europacup liefen am Donnerstag noch einige Spiele. Wollte man diversen spanischen Medienberichten Glauben schenken, stand auch da eine Reaktion an. Die Fußball-Union Uefa erwog laut „Marca“ sogar sofort den Spielbetrieb in der Champions und in der Europa League auszusetzen. Es blieb jedoch vorerst nur ein Gerücht.