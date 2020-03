Royale Corona-Etikette

Händeschütteln gehört - überspitzt formuliert - mitunter zu den Hauptaufgaben der Royals. Wie gehen Prinz Charles, Königin Letizia und König Willem-Alexander jetzt vor?

Etikette und Benimmregeln werden wohl nirgendwo sonst so großgeschrieben wie bei und im Umgang mit Royals. Doch das Coronavirus sorgt auch hier für Umdenken. Schließlich gehört zum Job der Royals auch, bei offiziellen Terminen eine Vielzahl von fremden Menschen zu grüßen. Und das sollte man nun ja nicht mehr mittels Händeschütteln anstellen.

Als König Felipe und Königin Letizia von Spanien am 11. März auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte trafen, setzte man statt auf Handschlag und Küsschen auf Verbeugungen, Brigitte Macron schickte Königin Letizia Küsse mit ihrer Hand, was die beiden Frauen amüsierte.

Prinz Charles setzt statt dem Händeschütteln auf den Namaste-Gruß. (c) REUTERS (POOL)

Königin Maxima und König Willem-Alexander der Niederlande befinden sich gerade auf Staatsbesuch in Indonesien. Das Paar verzichtet ebenfalls auf Handschläge, machte aber einige Ausnahmen. Ansonsten versuchte sich Willem-Alexander am Namaste-Gruß (dasselbe versuchte übrigens auch schon Prinz Charles) und Maxima gab zwar die Hand, trug dabei aber Handschuhe. Die gleiche Idee hatte Herzogin Camilla beim Cheltenham-Pferderennen.

Königin Maxima grüßt mit Handschuhen. (c) imago images/INA Photo Agency (INA Photo Agency via www.imago-i)

In Schweden haben König Carl XVI Gustaf und Königin Silvia ein Dinner abgesagt, an dem 150 Menschen teilnehmen hätten sollen. Kronprinzessin Victoria zeigt sich bei einem offiziellen Termin am 10. März aber noch unbeeindruckt von dem Virus und schüttelte fleißig Hände. Queen Elizabeth II verzichtet neuerdings eigentlich auch auf das Begrüßen durch Handschlag, machte am 12. März aber ebenfalls eine Ausnahme.

Kronprinzessin Victoria schüttelte fleißig Hände. (c) imago images/TT (Jonas Ekströmer/TT via www.imag)

(Red.)