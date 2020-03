Lentos: Eine verwaiste Kulturlandschaft

Die Dystopie, die Pawel Althamer im Linzer Museum aufgebaut hat, wirkt unheimlich prophetisch. Bis Donnerstag war sie noch zu sehen. Jetzt ist sie doppelt verlassen.

Das Setting bekam in den den vergangenen Tagen unvorhersehbare, fast unheimliche Brisanz: Im Lentos, einem der letzten größeren Museen in Österreich, die zumindest bis Donnerstag noch offen hielten, fand man im großen Oberlichtsaal eine dystopische Kulturlandschaft. Drei ausgedehnte Inseln aus trockener Erde, aufgeschüttet auf rohe Holzpaletten, umkreiste man hier zunehmend verhalten, die Arme verschränkt. Man passierte halb vertrocknete Stauden, Gewächse, die in karger Erde stecken. Zog an Konsummüll, einer Schaufel, alten Ziegeln, einzelnen Pflastersteinen vorbei. Da, zu den Füßen, das Miniaturmodell einer Tempelanlage, als hätten Kinder sie in Sand gebaut, nur viel präziser. Eine kleine, ihr Kind säugende Frau, aus dem Lehm ihrer Umgebung herausgeknetet.