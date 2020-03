Parlament sucht einen neuen Tagungsort

(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Die Budget-Nationalratssitzung in der kommenden Woche wird sicher nicht im Ausweichquartier in der Hofburg stattfinden (Archivbild).

Abgeordnete sollen größeren Abstand halten.

Wien. Die Budget-Nationalratssitzung in der kommenden Woche ist weiterhin nicht wegen des Coronavirus abgesagt, allerdings wird sie sicher nicht im Ausweichquartier in der Hofburg stattfinden. Und es werde täglich evaluiert, ob doch noch abgesagt wird. Das sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Donnerstag nach der Präsidiale. Derzeit prüfe man Orte, die groß genug wären, um den Abgeordneten genügend Abstand zu bieten, wie etwa das Austria Center.

Auch die Lokalitäten der diversen Ausschüsse des Nationalrats könnten verändert werden, auch hier solle der Abstand zwischen den Abgeordneten größer sein, berichtete der Nationalratspräsident. Grundsätzlich werde man alle Vorgaben des Gesundheitsministeriums nach dem Pandemiegesetz erfüllen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.03.2020)