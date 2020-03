Mit einer abweichenden Meinung und einem kryptischen TV-Auftritt sorgte der Minister für Ärger in der ÖVP.

Er gehöre mit 64 Jahren offenbar auch schon zur Corona-Risikogruppe, aber sein Enkelkind werde er „sicherlich auch noch mal sehen“. Diese Aussage von Bildungsminister Heinz Faßmann am Mittwochabend in der „ZiB 2“ ließ Raum für Interpretationen und sorgte zumindest in der ÖVP für Irritationen. Um es einmal vorsichtig zu formulieren.