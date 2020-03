Wie englische Medien berichten, hatten US-Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence vor einigen Tagen engen Kontakt zu einem positiv getesteten brasilianischen Regierungsbeamten.

Ein hochrangiger brasilianischer Regierungsbeamter, der sich vor einigen Tagen in unmittelbarer Nähe von Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence befand, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichten mehrere brasilianische Nachrichtenagenturen. Auf einem Posting auf Instagram ist zu sehen, wie der US-Präsident und sein Stellvertreter Schulter an Schulter mit Fábio Wajngarten, dem Kommunikationschef des Präsidenten Jair Bolsonaro, der sich mit dem Virus angesteckt haben soll.

Am Wochenende hatte Wajngarten das Foto auf seinem Instagram-Account gepostet, auf dem er Schulter an Schulter mit Trump posierte. Wajngarten war als Teil der brasilianischen Regierungsdelegation in Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida zu Besuch. Er und andere Mitglieder der Gruppe haben am Samstag mit Trump zu Abend gegessen.

Wajngartens Frau bestätigte dem „Guardian“ zufolge die Ansteckung ihres Mannes in einer Whatsapp-Gruppe, in der sie mit anderen Eltern der Schule ihrer Kinder kommuniziert. „Mein Ehemann kehrte gestern von der Reise aus Miami zurück, er wurde positiv auf Covid getestet“, schrieb sie dort. Unklar ist allerdings, wann genau das Foto, auf dem auch Pence zu sehen ist, aufgenommen wurde.

