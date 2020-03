Der braune „Flügel“ der AfD

Die AfD führt die Opposition im Bundestag an. Und sie ist in Teilen rechtsextrem. So sieht das der Verfassungsschutz.

Der Inlands-geheimdienst stuft Teile der größten Oppositionspartei Deutschlands als erwiesen „rechtsextrem“ ein.

Berlin. Es begann im ostdeutschen Arnstadt: Dort, genauer in der Stadthalle, haben Vertreter der AfD am 14. März 2015 die sogenannte Erfurter Resolution unterzeichnet. Angeblich soll Verleger Götz Kubitschek, ein Vordenker der Neuen Rechten, die Resolution mitentworfen haben. Das Treffen in Arnstadt markierte jedenfalls die Geburtsstunde des „Flügels“ in der AfD, die Resolution ist so etwas wie dessen Gründungsurkunde.