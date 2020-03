Corona-Drive-in-Teststationen

Speichelabstriche an Personen in Autos nach vorheriger Überweisung in Röthis und Innsbruck.

Feldkirch/Innsbruck. In der kleinen Vorarlberger Gemeinde Röthis (Bezirk Feldkirch) im oberen Rheintal wurde am Mittwoch das Pilotprojekt eines Drive-in-Virentestzentrums aufgebaut und am Donnerstag in Betrieb genommen. Standort der „Stationären Abnahmestelle Rotes Kreuz“ ist der Frutzpark bzw. das dortige Fahrtechnikzentrum nahe der Bundesstraße 190.

Personen, die sich testen lassen wollen, bleiben im Wagen sitzen, öffnen das Fenster, dann wird durch Fachpersonal ein Speichelabstrich gemacht und in den kommenden Stunden bzw. bis zum nächsten Tag ausgewertet. Dadurch müssen die Personen weder Spitäler noch niedergelassene Ärzte dafür aufsuchen, was ein mögliches Übertragungsrisiko minimiert.

Man kann und darf dort freilich nicht einfach so auftauchen, sondern muss zuvor die Gesundheitshotline 1450 anrufen und eine Überweisung bekommen. In Vorarlberg orientierte man sich dabei an Vorbildern in Bayern und Baden-Württemberg, die in den vergangenen Tagen initiiert worden waren, sowie an solchen in Südkorea. Bei den deutschen Drive-ins ist ebenfalls eine Überweisung nötig, durch den Hausarzt, ein Spital oder das zuständige Gesundheitsamt.

Dutzende Tests pro Tag

Ein weiteres Corona-Drive-in wurde in Innsbruck errichtet: Standort ist der Parkplatz beim Baggersee im Gewerbegebiet Rossau am Ostrand der Stadt. Der Betrieb hatte bereits am Mittwoch begonnen, in den ersten sieben Stunden seien 60 Abstriche gemacht worden, berichtet der ORF Tirol.

Im Einsatz sind Ärzte, Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der mobilen Überwachungsgruppe der Stadt und der Berufsfeuerwehr. „Es werden nur Personen getestet, die eine Überweisung der Gesundheitshotline 1450 per SMS-Form vorweisen“, sagte Elmar Rizzoli, Sicherheitsbeauftragter von Innsbruck. Sollte jemand unangemeldet auftauchen, aber grippeähnliche Symptome aufweisen, werde ein Arzt die Lage abklären und bei Notwendigkeit einen Test durchführen. Die Station ist von acht bis 22 Uhr geöffnet. (wg)

