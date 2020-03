Zentralbank öffnet Geldschleusen

(c) REUTERS (KAI PFAFFENBACH)

Die Europäische Notenbank versucht mit gezielten Maßnahmen für Banken, eine Kreditklemme zu verhindern.

Wien. Die Weltgesundheitsorganisation erklärt Corona zu einer Pandemie, Donald Trump untersagt Europäern, US-amerikanischen Boden zu betreten, und in Österreich ist der erste Covid-19-Infizierte gestorben. Die Ereignisse überschlagen sich derzeit stündlich. Auch die Finanzmärkte haben längst in den Krisenmodus geschaltet. Die Wall Street ist nach elfjährigen Kursanstiegen in den ersten Bärenmarkt seit der Finanzkrise gerutscht.