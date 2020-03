Der 29-jährige Mann soll das Opfer und weitere Bekannte auch mit Messern bedroht haben. Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Ein 29 Jahre alter Mann hat Donnerstagabend in einer Wohnung in Klagenfurt auf seine Lebensgefährtin eingeschlagen und sie sowie eine ebenfalls anwesende Bekannte mit mehreren Messern bedroht. Die Frau konnte telefonisch eine Kollegin informieren, diese verständigte die Polizei. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, berichtete die Polizei.

Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot über den 29-Jährigen ausgesprochen. Die Frau erlitt bei dem Angriff Verletzungen.

(APA)