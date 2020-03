Anfang April könnten die Ressourcen in Tirol knapp werden, warnen die Forscher. Wiens Stadtrat Peter Hacker beruhigt hingegen.

Die strengen Maßnahmen der Regierung sollen die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen. Man hofft, das Gesundheitssystem während der Grippe-Saison nicht massiv zusätzlich belasten zu müssen. Könnte man die Ausbreitung zumindest verzögern, wäre das schon eine wichtige Entwicklung.

Und auch Forscher der Medizinischen Universität Wien warnen: Die Kapazitäten in Österreichs Spitälern könnten knapp werden. Rund 50.000 Spitalsbetten gibt es im gesamten Land, 1700 davon auf der Intensivstation. Durchschnittlich sind sie zu 75 Prozent der Zeit besetzt. Die Experten prognostizieren, dass schon Ende März in Tirol die Spitäler ihre Kapazitätsgrenze erreichen könnten, berichtet das Ö1-„Morgenjournal“. In Kärnten wäre es demnach zehn Tage später der Fall. In Wien hingegen am 1. April.

Aber: Es gebe noch ein Handlungsfenster, sagen die Experten. Es sei allerdings klein. Innerhalb von fünf Tagen sollten jedenfalls noch strengere Maßnahmen folgen.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker: „Wir sind vorbereitet"

Wiens Gesundheitsstadtrsat Peter Hacker (SPÖ) versucht zu beruhigen: „Wir beschäftigen uns seit Wochen mit der Vorbereitung auf Maßnahmen“, sagt er. „Wir sind vorbereitet darauf.“ Man sei bereit, in den Spitälern „umzuschalten“. Es könnten 700 Intensivbetten eingerichtet werden. Hacker lässt deutliche Kritik am Krisenmanagement der Regierung anklingen: Wichtig sei die Folgewirkung von Maßnahmen abzuschätzen, durch die Schließung der Grenzen würden etwa jetzt Tausende Pflegekräfte fehlen. Zudem dürften existenzielle Sorgen nie die Sorgen vor dem Virus übersteigen, sagt Hacker.

