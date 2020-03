Neue Reiseideen: Verschoben ist nicht aufgehoben

Die coronakrisenbedingte Absage der weltgrößten Reisemesse Anfang März hielt Touristiker nicht ab, ihre Programme zu präsentieren. Hier einige der interessantesten Urlaubsangebote einer ITB, die nie stattgefunden hat.

Corona zwingt die Reiseindustrie in die Knie. Flüge werden gestrichen, Einreiseverbote verhängt, Züge eingestellt, Häfen dicht gemacht. Zum ersten Mal in ihrer 54-jährigen Geschichte musste die Internationale Tourismusbörse – ITB Berlin – abgesagt werden. Und zwar in letzter Minute. Rund 160.000 Besucher aus aller Welt mit mehr als 10.000 Ausstellern aus über 180 Ländern hatte man ursprünglich in den weit verzweigten Messehallen erwartet. Ob man in dieser Frühsaison noch auf Reisen gehen kann und soll, ist ungewiss und hängt von den Entwicklungen und den jeweiligen Restriktionen ab.

Trotz der Absage der ITB haben die Aussteller Mittel und Wege gefunden, ihre Highlights der Öffentlichkeit mitzuteilen. Per E-Mail, per Video, auf ihrer Homepage, via Social Media. Und auf der „IMM“, einer Mini-ITB sozusagen, die einen Tag vor der ITB stattzufinden pflegt. Aussteller, die bereits nach Berlin angereist waren oder ihre Repräsentanten hatten viele Neuigkeiten für Urlauber im Gepäck.