Virus bringt US-Streitkräfte in die Defensive

Abgesagte Manöver, Graduierungsfeiern und Gedenkmärsche, verlängerte Ferien, gesperrte Militäreinrichtungen: Die US-Streitkräfte reagieren auf die Pandemie, sind angeblich aber weiterhin voll einsatzbereit.

Das aus China importierte Coronavirus hat auch für die stärksten Streitkräfte der Welt massive Folgen: Wie das US-Magazin „Stars and Stripes" berichtet, wurden Dutzende Veranstaltungen inklusive Großmanövern abgesagt, Truppenbewegungen gestoppt und die Hygienemaßnahmen auf allen Basen weltweit verschärft. Die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte sei aber dennoch gegeben, heißt es.

Im Folgenden nur einige Beispiele:

• Die US-Militärakademie West Point (Staat New York) hat den Frühjahrsurlaub der Kadetten (6. bis 15. März) auf 29. März verlängert.

• Das seit Februar laufende und an sich bis Juni angesetzte Manöver „Defender-Europe 20", im Zuge dessen 20.000 US-Soldaten nach Europa verlegt werden sollten, wurde gestoppt bzw. auf den jetzigen Umfang eingefroren. Es wäre die größte Truppenverlegung über den Atlantik seit 25 Jahren gewesen, zudem nehmen daran 17.000 Mann der europäischen Verbündeten teil. Das Manöver schloss Aktionen unter anderem in Deutschland, Polen, Georgien und dem Baltikum ein. Am 11. März hatte Norwegen den zentralen Teil der internationalen Militärübung "Cold Response" im Norden des Landes mit Tausenden Soldaten der Nato sowie Schwedens und Finnlands wegen des Coronavirus abgesagt. Dort wurden unterdessen mehr als 20 US-Soldaten unter Quarantäne gestellt, weil bei einem norwegischen Soldaten Corona diagnostiziert worden war.

• Der nationale Militärfriedhof Arlington (Virginia) ist seit heute für Besucher gesperrt. Bereits angesetzte Beerdigungen finden noch statt.

• Graduierungsfeiern der Luftwaffe, Marine und Marines sind bis auf weiteres ausgesetzt worden, jene von Armee und Küstenwache derweil nicht. Die Abschlussfeier eines Boot Camps der Marines heute Freitag in San Diego findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Angehörigen statt.

• Das US-Afrikakommando hat das Manöver „African Lion“ in Marokko abgesagt. Es hätte am 23. März mit 2500 Amerikanern sowie Tausenden Soldaten aus Marokko, Tunesien, Spanien, Italien, Großbritannien, Holland und dem Senegal beginnen sollen und auch Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe umfasst.

• Der „Todesmarsch von Bataan" auf dem Militärgelände White Sands in New Mexico wurde abgesagt. Dabei handelt es sich um ein alljährliches Ereignis, bei dem einem Marsch Tausender US- und philippinischer Soldaten in die Gefangenschaft unter grausamen Bedingungen nach der Eroberung der Philippinen durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg gedacht wird. An dem Gedenkmarsch nehmen Überlebende von damals sowie Tausende weitere Menschen teil.

• Alle öffentlichen Besichtigungstouren durch das Pentagon (das Verteidigungsministerium) sind abgesagt worden. Normalerweise hat das riesige Ministerium mehr als 2000 Besucher pro Woche.