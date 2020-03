Kein Lask-Rückspiel, Wales sagt Länderspiel gegen Österreich ab

Das Freundschaftsspiel gegen die Türkei in Wien soll jedoch wie geplant als Geisterspiel steigen.

Der Europäische Fußballverband (Uefa) hat am Freitag als Maßnahme gegen den Coronavirus-Ausbruch weitere Spiele in der Champions bzw. Europa League ausgesetzt. Davon betroffen ist auch das für 20. März geplante Rückspiel des Lask im Achtelfinale der Europa League bei Manchester United. Am Donnerstag hatten die Linzer das Hinspiel daheim vor leeren Rängen mit 0:5 verloren.

Auch der Fußballverband von Wales hat aufgrund der aktuellen Situation entschieden, das freundschaftliche Länderspiel gegen das Nationalteam am 27. März in Swansea (WAL) abzusagen. Davon wurde der ÖFB am Freitagmittag in Kenntnis gesetzt. Das Spiel gegen die Türkei am 30. März im Wiener Ernst Happel Stadion ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht betroffen und wird Stand jetzt unter Berücksichtigung der behördlichen Auflagen ausgetragen. Angesichts der Entwicklungen kann sich das stündlich ändern.

Über den Zeitpunkt der Kadernominierung wird seitens des ÖFB erst nach der Krisensitz der Uefa am kommenden Dienstag entschieden, in der es auch um die Fußball-EM gehen soll. In einer Videokonferenz werden Vertreter aller 55 Mitgliedsverbände über das weitere Vorgehen beraten.

CL-Fixplatz für 2021 dahin

Österreichs Chance auf Endrang elf in der Uefa-Fünfjahreswertung ist seit Donnerstag nur noch rein theoretischer Natur. Nach der 0:5-Heimniederlage des LASK gegen Manchester United und dem 1:0-Heimerfolg von Istanbul Basaksehir über den FC Kopenhagen im Europa-League-Achtelfinale steht praktisch fest, dass die heimische Liga den für die Vergabe der Europacupplätze wichtigen Platz verpasst.

Der Zwölfte Österreich liegt 0,675 Punkte hinter dem Elften Türkei, beide Länder haben nur noch einen Club im Rennen. Um noch an den Türken vorbeizuziehen, müsste der LASK gegen Manchester United aufsteigen, im Viertelfinale noch ein Remis holen und gleichzeitig Basaksehir gegen Kopenhagen ausscheiden.

Sollte dieser Fall wie zu erwarten nicht eintreten, wartet auf Österreichs Meister und Vizemeister im Sommer 2021 wie auch im kommenden Sommer die Champions-League-Qualifikation. In der laufenden Saison hatte sich Red Bull Salzburg die Qualifikation für die "Königsklasse" erspart.

(APA)