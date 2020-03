Neu Leopoldau: 650 neue Wohnungen in Wien Floridsdorf

Die Liegenschaft „Tauschekgasse/Petritschgasse" wurde an die Soravia verkauft. Entstehen sollen Wohnungen, Gewerbe- und Retailflächen.

Die Entwicklung des Stadtteils Neu Leopoldau in Wien-Floridsdorf schreitet voran: In den kommenden Monaten werden laufend weitere Wohnungen auf dem insgesamt rund 13,5 Hektar großen Areal des ehemaligen Gaswerks Leopoldau fertig. Nun hat die Neu Leopoldau Entwicklungs GmbH die Liegenschaft „Tauschekgasse/Petritschgasse“ in einem Bieterverfahren an die Soravia verkauft. Auf dem ca. zwei Hektar großen Projektareal soll ein Mix aus Wohneinheiten, Gewerbe und Retail entstehen, darunter 650 frei finanzierte Wohnungen.

Arbeiten in historischen Gebäuden

Seit 2017 entstehen am Areal des ehemaligen Gasweks rund 1400 Wohnungen und 70.000 Quadratmeter Gewerbeflächen. Rund 1.000 Wohneinheiten werden unter dem Motto „Junges Wohnen“ von der Stadt Wien gefördert. Darüber hinaus wird es in mehreren der 17 denkmalgeschützten Bestandsgebäude Ateliers und Werkstätten für kleinteiliges Gewerbe und Kreative geben. Als nächster Schritt wird die Neu Leopoldau Entwicklungs GmbH die noch verfügbaren denkmalgeschützten Gebäude im Zuge einer Interessentensuche einer neuen Nutzung zuführen. Konkret handelt es sich um das Gasmesserhaus, die Ventilatorenhalle, mehrere Betriebsobjekte sowie eine Reihe villenartiger Wohngebäude.