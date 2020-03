USA vergeben Aufträge für Mikro-Atomkraftwerke

Transportable Reaktoren neuer Technologie in Entwicklung. Man will damit etwa abgelegene Stützpunkte mit Strom versorgen und sieht Anwendungen auch im zivilen Leben. Anders als in Europa blüht in den USA und speziell China die Atomtechnik neu auf.

Das US-Verteidigungsministerium hat diese Woche weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit Aufträge an drei Unternehmen für Design-Arbeiten für mobile Mikro-Kernkraftwerke vergeben. Die Designphase soll zwei Jahre betragen, danach soll eines der Teams für den Bau eines Prototypen ausgewählt werden.