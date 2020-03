Coronavirus: Wie andere EU-Staaten reagieren

Von Schulschließungen über Strafen bis zu Sperrzonen - in der gesamten EU versuchen Länder, der Corona-Krise Herr zu werden. Ein ausgewählter Überblick.

Viele Geschäfte bleiben ab Montag geschlossen, Restaurants sperren ab 15 Uhr, die sozialen Kontakte sollen eingeschränkt werden, das Paznauntal und St. Anton am Arlberg stehen unter Quarantäne, das Außenministerium warnt vor Reisen nach Italien, Frankreich, Spanien und die Schweiz. Österreich hat strenge Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen. Wie sieht es mit den anderen Staaten Europas aus?

Italien

Rom hat das gesamte Land unter Quarantäne gesetzt – inzwischen sind so gut wie alle Geschäfte geschlossen. Nur Banken, Apotheken, Lebensmittelgeschäfte, Zeitungskioske, Tabaktrafiken und Tankstellen bleiben offen. Schulen und Kindergärten sind im ganzen Land geschlossen. An beiden Flughäfen der Hauptstadt wurden fast alle Terminals dicht gemacht – viele internationale Fluglinien fliegen nicht mehr nach Italien. Wer außerhalb seines Wohnortes erwischt wird, dem drohen Geldstrafen.

Spanien

Madrid hat wegen der Corona-Krise den Alarmzustand ausgerufen – zum zweiten Mal seit Rückkehr zur Demokratie 1975. Spanien ist nach Italien das am stärksten von der Corona-Epidemie betroffene Land Europas. Die Hauptstadtregion Madrid und in einigen Regionen im Norden des Landes wurden Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. In Katalonien wurden 70.000 Menschen komplett unter Quarantäne gesetzt. Weitere Sperrzonen werden angedacht. Wegen der Erkrankung der Innenministerin am Coronavirus befindet sich das komplette Kabinett in Selbstisolation.

Frankreich

Ab Montag bleiben in Frankreich Kindertagesstätten, Schulen und Universitäten geschlossen. Unternehmen sind aufgefordert, Beschäftigte von zuhause aus arbeiten zu lassen. Versammlungen mit mehr als hundert Menschen sind verboten. Grenzschließungen und Einschränkungen im öffentlichen Verkehr sind vorerst nicht angedacht. Um die wirtschaftlichen Schäden der Epidemie abzumildern, wird der Staat die Zahlung von Gehältern übernehmen, wenn die Beschäftigten nicht mehr ihre Arbeit verrichten können. Firmen brauchen die im März fälligen Steuern nicht zu bezahlen.

Schweiz

In der Schweiz schließen alle Schulen bis mindestens 4. April. Versammlungen von mehr als 100 Personen werden verboten, in Clubs und Restaurants dürfen sich nur noch 50 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Regierung bewilligte gleichzeitig zehn Milliarden Franken (9,45 Mrd. Euro) zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen. Auch Sport- und Kulturinstitutionen sollen unterstützt werden.

Deutschland

Ab kommender Woche bleiben Schulen und Kindergärten bis zu den Osterferien im April in fast allen Bundesländern geschlossen. Der öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadt Berlin soll eingeschränkt werden. Die Regierung ruft auf, die sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß zurückzufahren, Versammlungen ab 1000 Menschen werden verboten. Berlin hilft den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen. Zudem hat die Regierung Kurzarbeit erleichtert, um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus abzufedern.

Tschechien

Tschechien schließt seine Grenzen ab Sonntag komplett. Ab dann dürfen keine Ausländer mehr ins Land reisen. Gleichzeitig dürfen Tschechen das Gebiet ihres Landes nicht verlassen. Ausländer, die in Tschechien ständigen Aufenthalt haben, dürfen einreisen, nicht aber ausreisen. Seit Mittwoch sind Volksschulen und weiterführende Schulen bis auf weiteres geschlossen.

Slowakei

Die Slowakei hat sich als Vorkehrung gegen die Coronavirus-Epidemie abgeschottet. Der internationale Bus- und Zugverkehr in das Land wurde gestoppt. Es werden Grenzkontrollen eingeführt und nur Menschen mit Wohnsitz in der Slowakei ins Land gelassen. Rückkehrer müssen 14 Tage in Quarantäne. Internationale Flughäfen sollen geschlossen werden, ebenso wie alle Sport- und Freizeitzentren wie Schwimmbäder und Skigebiete. Schulen bleiben für 14 Tage geschlossen. Der internationale Frachtverkehr soll aber aufrechterhalten werden.

Ungarn

Der ungarische Premier Viktor Orban hat für ganz Ungarn die Gefahrenlage angeordnet, Grenzkontrollen zu Österreich und Slowenien eingeführt und ein Einreiseverbot für Bürger aus China, Italien, Südkorea und dem Iran angeordnet. An Schulschließungen denkt Budapest noch nicht. Mit einem Aktionsplan soll die Wirtschaft geschützt werden.

Polen

Die Regierung in Warschau ordnete die Schließung von Schulen, Kindergärten und Universitäten bis zum 25. März an.

