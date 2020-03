Coronavirus in Europa: Spanien verhängt den Notstand

Die Regierung kündigt drastische Maßnahmen an: Die Zahl der Infizierten steigt rasant, möglicherweise wird ganz Madrid abgeriegelt. Zahlreiche Politiker sind inzwischen erkrankt.

Madrid. Leere Regale in den Supermärkten, überfüllte Krankenhäuser: Die massive Ausbreitung des Coronavirus sorgt in Madrid zunehmend für Katastrophenstimmung. Die Metropolenregion, in der sieben Millionen Menschen leben, ist Spaniens Zentrum der Covid-19-Epidemie. Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida schloss am Freitag nicht mehr aus, dass ganz Madrid abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt werden muss. Premier Pedro Sánchez machte am Freitagnachmittag den ersten Schritt in diese Richtung und kündigte die Ausrufung des „nationalen Alarmzustandes“ an.



Dieser „Alarmzustand“ ist eine Art Notstandssituation, die an diesem Samstag formell vom Kabinett für die kommenden 14 Tage bestätigt werden soll. Der Ausnahmezustand erlaubt es, die Bewegungsfreiheit der Bürger einzuschränken. Zudem können wichtige medizinische Produkte wie etwa Schutzkleidung, Mund-Nase-Masken und Desinfektionsmittel konfisziert und den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werden. Auch die Beschlagnahme von Hotels wäre möglich, um diese in Hospitäler umzuwandeln.