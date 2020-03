Verdopplung der Gene führt bei Mikroben zu Resistenzen

Antibiotika wirken dadurch schlechter.

Die Evolution ist ein langwieriger Prozess. Damit sich ein Organismus verändert, braucht es entsprechende Mutationen in seinem Erbgut. Doch die entstehen zufällig und müssen sich dann auch noch der natürlichen Selektion stellen, sprich: dem Organismus einen Überlebensvorteil bieten. Es kann Millionen Jahre dauern, bis sich bei einem Organismus eine bestimmte Veränderung einstellt.

Doch die Lebensräume der Erde befinden sich in einem ständigen Wandel, der manchmal auch recht schnell gehen kann – zum Beispiel durch ein verändertes Nahrungsangebot. Oft braucht es dann eine Anpassung der Gendosis, also der Rate, mit der die DNA abgelesen und in Proteine umgewandelt wird. Auf eine zufällige Mutation zu warten, die dies erledigt, würde in vielen Fällen zu lang dauern – Einzeller haben daher Mechanismen entwickelt, wichtige Gene einfach per „Copy-and-paste“ zu vervielfältigen, berichten Forscher des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg im Fachjournal Nature Ecology and Evolution(9. 3.).

Vorteil durch Genkopien

Solche „Genduplikationen“ wirken wie eine grobe Anpassung der Gendosis, bevor die Feinabstimmung durch Mutationen erfolgt. Sie finden spontan und ununterbrochen statt, berichten die Forscher. Die zusätzlichen Genkopien können in den folgenden Generationen schnell wieder verschwinden oder weiter vervielfältigt werden, fanden sie bei Colibakterien heraus. Wie viele Genkopien schließlich im Erbgut verbleiben, hängt davon ab, wie groß der Überlebensvorteil der Duplikate ist. Ein Phänomen, das auch Antibiotikatherapien erschwert – hier ist der Selektionsdruck für die Bakterien besonders groß, und zusätzliche Resistenzgene helfen den Einzellern dabei, die Medikamente zu überleben. (APA/däu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)