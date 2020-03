Emanzipation, die im Comic steckt

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Ausschnitte aus „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“. (c) ulli lust

An der Universität Wien arbeiten drei Forscherinnen an der ersten systematischen Analyse deutschsprachiger Comics. Im Mittelpunkt steht dabei die Darstellung von Geschlecht.

Die junge Frau wird quasi mit Blicken ausgezogen. Den Augen der Passanten entwachsen Hände, mit denen sie ihre Brüste und ihren Hintern betatschen. In wenigen Bildern fängt die österreichischen Künstlerin Ulli Lust so in ihrem autobiografisch motivierten Comic „Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens“ das Gefühl der sexuellen Belästigung im öffentlichen Raum ein. Sie begleitet darin die abenteuerliche Reise zweier Punk-Mädchen von Wien nach Sizilien.