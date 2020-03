Mögliches Leben auf dem Exoplaneten?

Bakterien überstehen im Labor harsche Bedingungen.

Die Reise zum erdnächsten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems würde etwa 6000 Jahre dauern – mit der aktuell modernsten Raumfahrttechnik. Etwa 4,2 Lichtjahre misst die Distanz zwischen der Erde und dem Planeten Proxima Centauri b, der erst 2016 entdeckt wurde. Er ist circa 1,3 Mal so schwer wie die Erde und umkreist im Abstand von sieben Millionen Kilometern seinen Mutterstern, Proxima Centauri, also seine Sonne.

Obwohl diese Entfernung 20 Mal geringer ist als der Abstand zwischen der Erde und unserer Sonne, gehen Astronomen davon aus, dass Proxima Centauri b in der sogenannten habitablen Zone liegt: In dieser erlauben die Temperaturen die Existenz von flüssigem Wasser, was als eine Voraussetzung für Leben gilt.

Worst Case ohne UV-Schutz

Physiker der Uni Graz haben nun mit Forschern aus Buenos Aires berechnet, dass auf diesem erdnächsten Exoplaneten die dort vermutete atmosphärische Zusammensetzung und der Druck auf der Planetenoberfläche möglichem Leben nicht schaden würden. Im Journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (27. 2.) publizierten sie die Ergebnisse von Labortests mit Bakterien (Pseudomonas aeruginosa) und Archaeen (Haloferax volcanii).

Egal wie extrem die Bedingungen im Labor auch waren, es gab immer ein paar Mikroben, die weiterlebten. „Bestimmte Organismen kommen mit wesentlich extremeren Bedingungen zurecht, als wir sie auf der Erde finden“, stellt der Grazer Astrophysiker Arnold Hanslmeier fest. Sogar im Worst-Case-Szenario, ganz ohne UV-Schutz durch eine Atmosphäre und während einer starken Strahleneruption des zentralen Sterns, konnte ein Teil der Mikroorganismen weiter existieren. (APA/vers)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)