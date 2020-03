Fleisch war den sozialen Eliten vorbehalten

Essgewohnheiten verraten sozio-politische Strukturen.

Vor 4000 Jahren verzehrten die Menschen großteils Getreide aus dem Umland – mit Ausnahme der Eliten, die mehr Fleisch aßen. Das berichtet ein Team um Corina Knipper vom Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in Mannheim und Kurt W. Alt vom Zentrum Natur- und Kulturgeschichte des Menschen der Danube Private University in Krems im Fachmagazin Plos One (11. 3.).

Sie untersuchten mittels Isotopenanalyse die sterblichen Überreste von 75 Mitgliedern der bronzezeitlichen El-Argar-Kultur, die in mauergesäumten Lehmhaus-Siedlungen in einer der heute heißesten Regionen der iberischen Halbinsel lebten. Dank dieser Methode lässt sich ermitteln, was Menschen zu Lebzeiten gegessen haben und ob ihre Nahrungsmittel aus unterschiedlichen Regionen stammen. Darüber hinaus analysierten die Forscher Knochen ihrer Hunde, Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine, von Rothirschen sowie von verkohlten Gerste- und Weizenkörnern.

Nahrung aus den Tälern

Die El-Argar-Menschen lebten in einer der ersten frühstaatlichen Gesellschaften, wo starke soziale Eliten in befestigten Siedlungen auf Felsspornen wohnten. Sie hatten dort Vorräte und Lagereinrichtungen. Ackerbau und Viehwirtschaft war auf den steinigen Hügeln aber kaum möglich. Demnach mussten die Nahrungsmittel aus den Tälern kommen, das bestätigte die Isotopenanalyse. Laut den Begräbnisstätten gab es in den Siedlungen, aus denen die untersuchten menschlichen Überreste stammten, drei gesellschaftliche Schichten: Eliten, Bürger und Diener. Im Durchschnitt basierte die Nahrung der Menschen damals zu vier Fünfteln auf Getreide. Der Anteil tierischer Produkte wurde vor dem Untergang der Kultur 1550 v. Chr. insgesamt geringer. (APA/cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)