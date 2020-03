Jonas Kreppel: Ein hoher Beamter im KZ

Der jüdische Schriftsteller diente in der Ersten Republik – bis 1938.

Die vorliegende biografische Skizze gewährt uns einen Blick in eine Welt, die es nicht mehr gibt. Ausgelöscht in den Jahren 1938 bis 1945. Was zunächst lediglich als eine rein familiengeschichtliche Recherche gedacht war, also das Leben und Wirken von Jonas Kreppel zu rekonstruieren, das sprengte bald den Rahmen. Denn sich durch das verwandtschaftliche Dickicht jener Familienbande durchzukämpfen, denen Kreppel entstammte, ist mehr als verwirrend. Evelyn Adunka und Thomas Soxberger aber machten das Manuskript zu einer historischen Studie, die einen Einblick in ein halbes Jahrhundert österreichisch-jüdischer Kulturgeschichte zulässt.

Jonas Kreppel, Regierungsrat und Ministerialsekretär in Wien in der Ersten Republik und dann während der Zeit des christlich-sozialen Ständestaates, wurde 1874 in Galizien geboren. In der Kleinstadt Drohobycz, deren Stolz die größte Synagoge dieses k. u. k. Kronlandes war.

Nach seiner Ausbildung im Druckereigewerbe eignete er sich ein umfangreiches Wissen und eine frappante Mehrsprachigkeit an. 1898 heiratete er die Tochter eines Verlegers in Krakau und gab dort die jiddische Zeitung „Der Tog“ heraus.

Pressereferent am Ballhausplatz

Von 1914 an lebte er in Wien, wo er ab 1915 Pressereferent im Außenministerium und ab 1924 im Bundeskanzleramt wurde. Für einen Nicht-Akademiker und Autodidakten eine erstaunliche Karriere im höheren Beamtendienst also. Im Innersten seines Herzens blieb er wahrscheinlich Monarchist, aber im Dienst publizierte er regierungstreue patriotische Traktate („Deutschösterreich kann auf seine jüdischen Bürger jederzeit rechnen!“, 1918) und gab daneben bis 1920 die „Jüdische Korrespondenz“ heraus, die Zeitschrift der Aguda, der Weltorganisation der orthodoxen Juden. 1925 folgte der Höhepunkt seiner publizistischen Tätigkeit mit der Herausgabe des umfangreichen Handbuchs „Juden und Judentum von heute“.

Das Judentum verstand er als religiöse Gemeinschaft, die aus dem biblischen Glauben und durch Festhalten an der Thora ihre Kraft erhielt. Unermüdlich, bis zum Burn-out, publizierte Kreppel bis zum Jahr 1938 gegen die nationalsozialistische Gefahr in Österreich. Am 5. Mai dieses Schicksalsjahres wurde er jedoch „Schutzhäftling“ im KZ Buchenwald-Weimar, am 26. Oktober wurde er vom NS-Reichsstatthalter aus dem Bundesdienst entlassen. Bei den Arbeiten im Steinbruch des Konzentrationslagers schwanden die Kräfte Kreppels sehr rasch, am 21. Juli 1940 kam der Tod als Erlösung von dem peinvollen Dahinsiechen. Eine Schwester ließ die zugesandte Urne mit seiner Asche in Wien bestatten, seine übrige Familie, von der sich einige Verwandte nach Palästina hatten retten können, erfuhr erst 1944 von seinem Tod.

Schundhefte und Witze

Seine Kolportageromane, auf billigem Papier und in großer Auflage gedruckt, gerieten bald in Vergessenheit. Ebenso eine Sammlung jüdischer Witze und seine Detektivgeschichten mit der Figur des „Max Spitzknopf“. Mit Jonas Kreppel ging eine Lebenskultur unter, die große Teile des Judentums im Habsburgerreich und in der Ersten Republik geprägt hatte. Sein Grab befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof, die Grabinschrift ist seit 2008 wieder lesbar restauriert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)