Der slowakische Literaturwissenschaftler Adam Bžoch über abstruse Anstandsbücher, missglückte Übersetzungen und den Einzug von sprachlicher Brutalität in die Literatur.

Die Presse:Wir sitzen hier an Ihrem temporären Arbeitsplatz am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) neben der Votivkirche, einen Steinwurf von der Berggasse entfernt. Kommen da alte Erinnerungen an Ihre Forschungen zur Psychoanalyse in den 1990er-Jahren auf?