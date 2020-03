Als Bolsonaro den Mundschutz anlegte

(c) VIA REUTERS (ALAN SANTOS - PRESIDENCIA DA RE)

Brasiliens Präsident Bolsonaro traf US-Präsident Trump neulich in dessen Domizil in Florida.

Das Coronavirus hat die Länder südlich der USA erreicht. Brasiliens Präsident dementierte Corona-Infektion.

Buenos Aires/Brasilia. Ein typischer Bolsonaro: Brasiliens Präsident, der am Dienstag noch öffentlich erklärt hatte, dass der weltweite Corona-Alarm eine „Fantasie“ lügnerischer Medien sei, erklärte am Donnerstag seinem Facebook-Anhang, dass er sich soeben einem Speicheltest unterzogen habe. Verdacht: Corona. Neben Bolsonaro saß dessen Gesundheitsminister, beide mit Mundschutz.



Kurz zuvor war bestätigt worden, dass sein Kommunikations-Staatssekretär Fábio Wajngarten einer der gesicherten 77 Coronavirus-Träger in Basilien ist. Der Präsident, dessen Ehefrau Michelle, Sohn Eduardo sowie eine Delegation mit dem nun erkrankten Pressechef Wajngarten waren kürzlich zu Gast in der Residenz Mar-a-Lago von Donald Trump. Dieser bestätigte am Donnerstag, mit Wajngarten gesprochen zu haben, aber Trump erklärte: „Ich habe keine Angst.“



Am Freitagmittag meldete der US-Sender Fox News, dass die Diagnose bei Bolsonaro positiv ausgefallen sei. Das habe Trumps Leibsender von Bolsonaros Sohn Eduardo erfahren. Doch eine Stunde später gab der Betroffene selbst Entwarnung: Der Speicheltest sei negativ ausgefallen, teilte Jair Bolsonaro erleichtert über seine Social-Network-Kanäle mit.