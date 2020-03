„AI wird regelrecht gestürmt“

Die IT zählt zu den schnelllebigsten Branchen und hat viele Facetten. Dennoch lassen sich auch in den Studienprogrammen eindeutige Trends ablesen.

Kaum einer anderen Disziplin folgen neue Trends und Innovationen einander in derart kurzen Zeitabständen wie in der Informatik. Sie betreffen grundsätzlich alle Bereiche unseres täglichen Lebens – und solche, die es noch werden könnten. Die Faszination für die Welt der Information und des symbolisierten Wissens erklärt letztlich – ebenso wie der ungebrochen starke Bedarf der Wirtschaft an Absolventen – die starke Nachfrage nach einschlägigen Studiengängen an den heimischen FH. Das Angebot dort ist groß: Zur Auswahl stehen in Österreich rund 40 Bachelor- und 50 Masterstudiengänge rund um das Thema Informatik.

KI und Big Data

In einer Hinsicht sind die Experten einig: Das Trendthema schlechthin ist derzeit künstliche Intelligenz (KI) und ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten wie unter anderem smarte digitale Assistenten, intelligente Haushaltsgeräte oder selbstfahrende Autos. An den Fachhochschulen spielt es in einer Vielzahl an Informatik-Studiengängen eine mehr oder wenig große Rolle. Ein eigenes Programm, das sich ausschließlich mit der Materie beschäftigt, gibt es in der heimischen Fachhochschullandschaft noch nicht. Wie groß die Nachfrage sein könnte, sieht man etwa am neu angebotenen Bachelorstudium Artificial Intelligence (AI) der Johannes Kepler Universität (JKU), das laut JKU regelrecht gestürmt wurde.

„Das Beispiel JKU zeigt, wie wichtig das Thema KI in der Wirtschaft ist“, sagt Heinz Dobler, Mitglied des Kollegiums der FH Oberösterreich. In dem von ihm geleiteten Bachelorstudiengang Software Engineering gibt es dazu eine eigene Lehrveranstaltung. Im Masterstudiengang Data and Information Science der FH Joanneum wird neben KI ein zweiter großer – und damit zusammenhängender – Trend behandelt: Große Datenmengen, bekannt als „Big Data“. „Im Rahmen der Digitalisierung beziehungsweise der digitalen Transformation von Geschäftsprozessen fällt ein riesiges Ausmaß an strukturierten und unstrukturierten Daten an“, sagt Werner Fritz, Vorsitzender des Departments Angewandte Informatik und Institutsleiter Informationsmanagement an der FH Joanneum. Diese gelte es nutzbar zu machen – sprich: zu strukturieren, bei Bedarf zu säubern und so aufzubereiten, dass daraus sinnvolle Informationen abgeleitet werden können.

Ein Trend in der Softwareentwicklung, der an der FH Joanneum aufgegriffen wird – konkret im Masterstudiengang Software and Digital Experience Engineering –, sind agile Methoden. „Diese ermöglichen es, neue Lösungen schneller und mit höherer Qualität zu entwickeln“, so Fritz. Das sei gerade in unserer schnelllebigen Zeit sehr wichtig. Zu den agilen Methoden würden auch sogenannte DevOps gehören. Der Prozessoptimierungsansatz ziele darauf ab – unter anderem durch eine bessere Zusammenarbeit der beteiligten Teams –, qualitativ bessere Software schneller zu entwickeln. Ein weiterer Informatik-Trend für den Experten: Living Labs. Dabei gehe es darum, in einer Laborsituation gemeinsam mit dem Kunden Softwarelösungen unter sehr realitätsnahen Bedingungen zu entwickeln.

Auch für Alexander Mense, Fakultätsleitung Computer Science an der FH Technikum Wien, die zwei Bachelor- und fünf Masterstudiengänge verantwortet, gehört KI ebenso wie Cyber-Security und die intelligente Verarbeitung und Auswertung von Daten zu den größten Trends der Informatik. Angesichts der großen aktuellen Bedeutung der Datenanalyse wird ab dem Herbst der neue Masterstudiengang Data Science angeboten werden.

Flexible Curricula

„Da gerade in der Informatik laufend neue Entwicklungen auf den Markt kommen, ist es wichtig, zumindest einen Teil der Curricula flexibel gestalten zu können“, sagt Mense. In den Studiengängen seiner Fakultät nutze man etwa die fachlichen Vertiefungen, um neue Trends abzuhandeln.

An der FH Joanneum könnten die Studierenden laut Fritz ebenfalls im Rahmen von Vertiefungen und Wahlfächern maßgeschneidertes Wissen über aktuelle Trendthemen mitbekommen. Für den Informatik-Experten gehört die Möglichkeit, Studiengänge in relativ kurzer Zeit autonom anzupassen, um Trends zu berücksichtigen, zu den Stärken der Fachhochschulen im Vergleich zu den Universitäten. „Auch die starke Projektorientierung der FH erlaubt es den Studierenden, sich – im Rahmen von Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten – mit brandaktuellen Themen auseinanderzusetzen“, sagt Fritz.

AUF EINEN BLICK Künstliche Intelligenz (KI) und das verwandte Thema Big Data, in dem es darum geht, (mit KI) aus großen Datenmengen sinnvolle Informationen zu extrahieren, sind die unbestrittenen Trend-Themen der IT, die sich auch im wachsenden Angebot entsprechender Ausbildungen widerspiegeln. Weitere aktuelle Themen sind Agilität und der digitale Dauerbrenner IT-Sicherheit. Um dem raschen Wandel der Branche gerecht zu werden, beinhalten viele Curricula flexible Vertiefungen, die sich neuen Entwicklungen widmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)