Eingeschränktes Mitspracherecht: Das Headquarter entscheidet

Bei den Arbeitswelten setzt sich zunehmend ein allgemeiner Standard durch, der auf lokale Eigenheiten wenig Rücksicht nimmt. Nicht nur im Bereich Flächeneffizienz lauert Konfliktpotenzial.

Österreich, und hier im besonderen Wien, steht bei internationalen Unternehmen als Standort weiterhin hoch im Kurs. Einer der Neuzugänge ist der Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS): „Die starke Wirtschaft und ihre Vielfalt an kreativen und technischen Talenten machen Österreich zu einem idealen Standort für unsere weitere Expansion“, sagte Jochen Walter, AWS Country Leader, in Österreich anlässlich der Eröffnung seiner Niederlassung am Kohlmarkt in der Wiener Innenstadt. Zum heimischen Kundenstock zählen bereits bekannte Namen wie Raiffeisen Bank International oder Skidata. Die zentrale Lage in der Wiener Innenstadt erachtet man offensichtlich als ideal, um Unternehmen bei der Nutzung der AWS-Cloud zu betreuen.