Die Komplexität durchschauen lernen

Das Angebot an Programmierkursen für Kinder und Jugendliche wird immer größer. Sie sollen mit einem spielerischen Zugang das digitale Verständnis fördern. Doch was ist für wen wirklich sinnvoll?

Goethe, Pythagoras, HTML? Neben den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen gewinnt das Thema Programmieren zusehends an Bedeutung. Das Angebot an Kursen und Camps für Coding und Robotik wird immer dichter. Sie sollen Kindern und Jugendlichen bereits frühzeitig und auf spielerische Weise eine digitale Grundbildung vermitteln. Bereits im Kindergartenalter können Programme wie die vom Massachusetts Institute of Technology entwickelte Programmiersprache Scratch Junior erlernt werden. Allerdings wird auch kontroversiell diskutiert, wie viel Zeit am Bildschirm in jungen Jahren verträglich ist. Fakt ist: Kinder wachsen heute als digital natives auf. Gleichzeitig, so Medienpädagogin Barbara Buchegger von saferinternet.at, „haben junge Menschen immer weniger technisches Verständnis. Es fehlt ihnen an Problemlösungskompetenz, selbst bei einfachen Fragestellungen wissen sie sich oft selbst nicht zu helfen“.

Eigene Welten entwickeln

Abhilfe versprechen Programmierkurse, die oft schon für Volksschulkinder angeboten werden. Roboter bauen, Spiele erfinden, Apps kreieren, Minecraft-Welten selbstständig entwickeln – all das steht auf dem Programm. Klaus Himpsl-Gutermann, Leiter des Zentrums für Lerntechnologie und Innovation an der Pädagogischen Hochschule Wien, sieht das durchaus positiv: „Sie fördern das Verständnis für die digital vernetzte Welt und die Möglichkeiten, etwas selbst und aktiv zu gestalten. Damit stellen sie sich einem rein passiven Medienkonsum entgegen. Wesentlich in diesem Rahmen sind auch die Schulung des Urteilsvermögens, Reflexion und eine konstruktiv-kritische Sicht.“ Buchegger schlägt in dieselbe Kerbe: Zu wissen, mit welchen Mechanismen Spiele arbeiten, wie Computer funktionieren, wie man einen Algorithmus erstellt, unterstütze darin, die Komplexität zu durchschauen.

Nach Ansicht der Experten sollte das Interesse für diese Kompetenzen bei allen Kindern geweckt werden und nicht allein technikaffinen Youngsters vorbehalten sein. Mädchen wie Buben zeigen im Volksschulalter noch eine ähnlich gelagerte Begeisterung für das Computational Thinking, erst im Teenageralter ziehen sich Mädchen verstärkt aus diesem Bereich zurück. Die Nutzung von Smartphone und Co. bleibt jedoch unter den Geschlechtern gleichmäßig verteilt, sagt Buchegger.

Teenageralter entscheidet

Wolfgang Slany, Leiter des Instituts für Softwaretechnologie an der TU Graz, hat auch, um den weiblichen Anteil an Programmierinteressierten zu erhöhen, die App Pocket Code entwickelt, mittels derer junge Menschen ab 13 Jahren Spiele am Smartphone erstellen können. Dafür werden Settings und Thematiken angeboten, die Mädchen wie Buben ansprechen sollen. Laut einer US-Studie sind Erfahrungen im technischen Bereich für die spätere Berufswahl vor allem im Teenageralter wichtig, weiß Slany, „davor sind sie nicht im gleichen Ausmaß prägend“. Sollen Buben und Mädchen getrennt unterrichtet werden? „Ich denke, da kann man keine pauschale Antwort geben“, sagt Buchegger, „in gewissen Altersphasen ist es aber durchaus so, dass Mädchen sich unter sich mehr trauen, in der Pubertät könnte es durchaus einen Unterschied machen.“

In der „Acodemy“ von Anna Relle Stieger und Elisabeth Weißenböck sind die Teilnehmerinnen noch in der deutlichen Minderzahl, die Zielgruppe für Kurse sind Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren. Computational Thinking wird allerdings nicht notwendigerweise über Geräte gefördert. „Die Kinder lernen vielmehr, was es bedeutet, einen Befehl zu geben oder einen zu erhalten“, sagt Weißenböck. Neben Kursen – demnächst starten auch Online-Live-Kurse – und Feriencamps finden in Kooperationen mit Schulen in der Nachmittagsbetreuung Trainings statt. Der Informatikunterricht stecke in Österreich noch in den Kinderschuhen, „in Asien, den USA und Großbritannien wird bereits flächendeckend programmiert, bei uns diskutieren wir noch immer, ob es sinnvoll ist“, konstatiert Stieger.

„Natürlich brauchen wir keine 99-prozentige Dichte an Programmierern in der Gesellschaft, aber wir brauchen eine hohe Dichte an Menschen, die Problemlösungskompetenzen haben und mit Maschinen zusammenarbeiten können“, bekräftigt Anna Gavin, die mit ihrem Mann vor vier Jahren das DaVinciLab mit den Schwerpunkten Coding, Design und Media gegründet hat und ebenfalls mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeitet. Das Basiswissen aus Kursen und Feriencamps könne später in viele berufliche Richtungen weiterentwickelt werden. „Wir beschäftigen uns beispielsweise auch mit der Kreislaufwirtschaftsthematik, es werden Apps zu Umweltthemen und fächerübergreifenden Fragestellungen entwickelt. Mädchen sind manchmal besser darin als Buben“, sagt die zweifache Mutter, „weil sie einfach genauer arbeiten, das bringt auch die Buben zum Nachdenken.“

Laut Buchegger können sich beim Erwerben von Programmierkompetenzen die Bildschirmzeiten sogar verringern. „Denn etwas aktiv zu nutzen, bringt auch Anstrengung mit sich, das Gehirn wird ordentlich gefordert“, sagt die Expertin – und das Smartphone wird dann womöglich sogar schneller beiseitegelegt.

Digitale Grundbildung ist im Lehrplan der Schulen für 10- bis 14-Jährige verankert, vielfach hängen Inhalte aber noch von der Eigeninitiative der Lehrenden ab. Slany sieht das durchaus differenziert: „Wenn man ein Fach in die Schule bringt, kann das auch einen gegenteiligen Effekt haben und das Interesse daran sinkt, weil es eben zur Pflicht wird.“ Im DaVinciLab zitiert man passend dazu gern den kanadischen Philosophen Marshall McLuhan: „Jeder, der zwischen Spielen und Lernen unterscheidet, hat von beidem keine Ahnung.”

AUF EINEN BLICK Programmierkurse für Kinder werden in vielfältigen Ausrichtungen (Roboter-Bau, Spiele programmieren, ...) angeboten. Pädagogen befürworten generell das frühe Heranführen an die IT, da es Kinder sowohl in die Lage versetzt, die zunehmend digitalisierte Welt zu verstehen, als auch die Problemlösungskompetenz allgemein stärkt. Für die Berufswahl sind primär Erfahrungen als Teenager entscheidend. In diesem Alter könnten Mädchen auch von getrennten Klassen profitieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)