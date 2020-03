Know-how für den digitalen Wandel

Auch kleine Unternehmen müssen sich auf eine digitalisierte Wirtschaftswelt einstellen. Externe Experten sind daher zunehmend gefragt.

Zum wirtschaftlichen Erfolg zählt heute auch die Digitalisierung beziehungsweise wie weit diese in einem Unternehmen fortgeschritten ist. Laut der KMU-Studie zur digitalen Transformation 2019, erstellt von der WKO, Drei und dem Institut für KMU-Management, sei vor allem im Betrieb, also etwa im Einkauf und generell den Unternehmensabläufen, die Digitalisierung auf dem Vormarsch. Hingegen ist im Bereich „Arbeitsplatz und Kultur“ noch Luft nach oben.

Vor allem in kleineren Unternehmen haben die Führungskräfte nur die Wahl, sich persönlich fit in diesem Thema machen, oder einen sogenannten Digitalisierungsberater zu engagieren. Welches Know-how hier gefragt ist, weiß Walter Scherrer, Lehrgangsleiter des universitären Kurzstudiums Digital Transformation Management an der Salzburg Management Business School SMBS. „Neben dem Fachlichen ist das Verständnis für Unternehmensprozesse, ist Kommunikationsfähigkeit wichtig. Es braucht den Blick für das Wesentliche, und zwar von der Analyse der Digital Readiness eines Unternehmens über die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie bis zu ihrer Umsetzung im Unternehmen.“ Die zweisemestrige Ausbildung der SMBS findet sowohl in Salzburg als auch in Frankfurt, London und Washington statt. Sie vermittelt „neben den aktuellen technischen Entwicklungen die Einsatzmöglichkeiten von Digitalisierungstechnologien wie Big Data Analysis und Blockchain zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und zur Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen“, sagt Scherrer. Das Programm ist als Teil des MBA-Studiums an der SMBS konzipiert und ermöglicht den Umstieg auf die Ausbildung zum Master of Business Administration.

Umfassende Sichtweise

In Zusammenarbeit mit der Fachgruppe UBIT der Wirtschaftskammer NÖ und dem dortigen Wirtschaftsförderungsinstitut findet an der New Design University in Sankt Pölten ein ebenfalls zweisemestriger Weiterbildungslehrgang zum Thema Digitale Unternehmenstransformation statt. Die akademisch geprüften Digitalisierungsexperten erhalten Know-how zur Entwicklung und Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen und -prozessen. Zudem lernen sie, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die gesamte Unternehmensorganisation zu koordinieren, wie auch die Interaktion des digitalisierten Unternehmens mit externen Faktoren wie dem jeweiligen Ökosystem zu gestalten.

Die Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der WKO bietet in ihrer Incite-Akademie diverse Kurse und Lehrgänge in diesem Bereich an. „Im Wesentlichen sind es zwei bestehende Berufsbilder, die beide an ihrer Zusatzqualifikation arbeiten müssen: die Unternehmensberatung, wo stark an IT-Wissen aufgeholt werden muss, und die IT, wo stark an Unternehmensberatungswissen aufgeholt werden muss“, sagt Geschäftsführer Alfons Helmel. An der Incite Academy gibt es etwa einen Lehrgang zum Digitallotsen, der Unternehmen durch den Prozess der Transformation in Richtung Digitalisierung begleitet. Er gibt ihnen Orientierung und unterstützt dabei, Geschäftsmodelle, Produkte, Dienstleistungen und Prozesse durch die Nutzung der digitalen Möglichkeiten neu zu gestalten. Zum Digitallotsen wird man mit zwei Präsenztagen und sechs Webinaren. Man kann sich aber auch als Digitalberater zertifizieren lassen. Für den Nachweis zum Certified Digital Consultant sollte man neben einer mindestens dreijährigen Tätigkeit im Bereich Digitalisierung auch Wissen in den Bereichen Digitale Megatrends, Tools, Trendlandkarten, den darauf basierenden digitalen Potenzialanalysen, Inhalte der Digitalisierungsoffensive KMU Digital und eine Übersicht über österreichische Digitalisierungsförderungen mitbringen. Oder man besucht das eintägige Seminar Basisworkshop Digital Consultant.

Disruptive Veränderungen

„Wichtig ist, dass der digitale Change inspirierend aufgesetzt wird – also auch disruptive Veränderungen ermöglicht“ sagt Erich Tiemayer. Er ist fachlicher Leiter des Lehrgangs Digital Management & Consulting beim Seminaranbieter ARS, der sieben Präsenztage und vier Webinare umfasst. „Digitalisierungsberatern, die in Verbindung mit dem Management und den Fachbereichs-Experten Lösungen initiieren, umsetzen und kontinuierlich weiterentwickeln, kommt heute eine besondere Bedeutung zu“, sagt Tiemeyer. Der gesamte Zertifikats-Lehrgang kann für das Studienprogramm MBA – Digital Business & Innovation der Middlesex University London/KMU Akademie & Management mit bis zu 30 ECTS angerechnet werden.

Mitarbeiter sollen mitgestalten

Der Digital Campus Vorarlberg arbeitet mit drei Kooperationspartnern an der Ausbildung von Digitalisierungsexperten, darunter das BFI und die WIFI: „Die „Ausbildung zielt darauf ab, allen Mitarbeitenden in Unternehmen und Organisationen jenes Wissen zu vermitteln, um aktiv an der digitalen Transformation mitzuwirken – zur Sicherung der eigenen Existenz und zur Weiterentwicklung des Ganzen“, sagt Thomas Giselbrecht, Produktmanager am Digital Campus Vorarlberg. Von einem neuen Berufsbild will er (noch) nicht sprechen, eher von einer Zusatzqualifikation für Unternehmensberater und Leitende aus entsprechenden Fachbereichen. Die Ausbildung zum Digitalisierungsexperten ist auf zwölf Tage angelegt.

Web: www.smbs.at, www.ndu.ac.at

www.donau-uni.ac.at, www.incite.at,

www.digitalcampusvorarlberg.at,

www.ars.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)