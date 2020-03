Hauptversammlungen:Termine wackeln

Aufruf. Unternehmen bitten Aktionäre fernzubleiben.

Wien/Graz/Bergheim. Die Auflagen der Regierung, öffentliche Veranstaltungen einzuschränken, lassen auch die Termine für Hauptversammlungen großer börsenotierter Unternehmen wackeln. So haben der Maschinenbauer Andritz und der Hebevorrichtungsspezialist Palfinger am Freitag im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ Aktionäre dazu aufgerufen, nicht persönlich an den Hauptversammlungen teilzunehmen.

Stattdessen solle das Stimmrecht über einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter des Interessenverbands für Anleger (IVA) ausgeübt werden, wird den Aktionären empfohlen. „Sollte die Teilnehmerzahl von 100 Personen überschritten werden, gehen der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats davon aus, die Hauptversammlung noch vor Ort und am selben Tag absagen zu müssen“, hieß es am Freitag in der Ausschreibung von Palfinger im Amtsblatt. Die Hauptversammlung bei Andritz soll am 25. März stattfinden, bei Palfinger ist es schon am 18. März so weit.

Ablöse im Aufsichtsrat

Auch bei Zumtobel ist für den 27. März eine außerordentliche Hauptversammlung anberaumt. Bei dieser sollen der 64-jährige Ex-MAN-Chef Georg Pachta-Reyhofen und der 41-jährige Uni-Professor Thorsten Staake in den Zumtobel-Aufsichtsrat gewählt werden. Der bisherige 83-jährige Aufsichtsratschef, Jürg Zumtobel, sowie dessen 80-jähriger Bruder, Fritz Zumtobel, wollen sich aus dem Kontrollgremium zurückziehen.

Derzeit sind von den Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung der Coronaviruspandemie nicht viele Hauptversammlungen börsenotierter Unternehmen betroffen. Die Hauptversammlungssaison geht in Österreich erst Mitte April richtig los. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)