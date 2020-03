KPMG-Bericht entlastet Wirecard

Die Prüfer fanden bis dato keine Anhaltspunkte für eine Bilanzkorrektur.

Wien. Beim deutschen DAX-Konzern Wirecard verzögert sich der Abschluss der nach Manipulationsvorwürfen angestoßenen Bilanzüberprüfung. Das auf die Abwicklung von elektronischem Zahlungsverkehr spezialisierte Unternehmen will seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr erst am 30. April vorlegen statt am 8. April.

Ursache seien unter anderem die Coronavirus-bedingten Reisebeschränkungen in Asien. Der Großteil der Vorwürfe betrifft die Wirecard-Geschäfte im Mittleren und Fernen Osten. Beauftragt mit der Untersuchung ist die internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Demnach fehlen noch die Ergebnisse für das Geschäft mit Drittfirmen, die für Wirecard Zahlungen abwickeln. Die Londoner „Financial Times“ hatte Wirecard im vergangenen Jahr in einer Serie von Berichten einerseits illegale Praktiken mit Scheinbuchungen und andererseits die Zurückhaltung wichtiger Informationen über das Wirecard-Geschäft vorgeworfen. Letzterer Teil der FT-Vorwürfe bezieht sich auf das Geschäft mit drei Drittfirmen in Dubai, auf den Philippinen und in Singapur, die laut der Zeitung den Großteil der Profite beisteuern.

Bafin und Justiz ermitteln

Weitgehend abgeschlossen haben die KPMG-Prüfer laut Wirecard die Überprüfung der Bücher in Singapur und Indien sowie des Kreditvorschussgeschäfts mit Händlern. Dabei habe es keine Auffälligkeiten gegeben, die eine Korrektur der Bilanzen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 notwendig machen würden, hieß es in der Mitteilung. Der Fall Wirecard beschäftigt in Deutschland sowohl die deutsche Finanzaufsicht Bafin als auch die Münchner Staatsanwaltschaft, aber in der Hauptsache nicht gegen Wirecard. Die Behörden gehen dem Verdacht nach, dass das Unternehmen Opfer gezielter Attacken von Börsenspekulanten geworden sein könnte.

Die Aktien von Wirecard schossen kurz nach Bekanntwerden der „weitestgehend abgeschlossenen“ Sonderprüfung um 30 Prozent hoch. Im Tagesverlauf beruhigte sich der Kurs dann wieder. Am Donnerstag waren die Papiere noch um 18 Prozent abgestürzt. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)