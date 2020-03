Automarkt mit massiven Einbrüchen

(c) APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI (ALBERTO PIZZOLI)

Große Autofabriken in Italien sind geschlossen, kleinere Werkstätten (wie hier in Rom) arbeiten trotz der Corona-Krise.

Auf 20 bis 30 Prozent belaufen sich die Absatzrückgänge bei Neuwagen, KTM stellt die Produktion vorübergehend ein. Die Hersteller dürften mit starken Preisnachlässen reagieren.

Wien/Berlin/Peking. Die Situation für die Autoindustrie war schon vergangenes Jahr nicht gut, gute Absätze hat man sich auf Kosten der Gewinne erkauft. Heuer hätte es trotz der neuen Abgasvorschriften, die für viel Verunsicherung sorgen, wieder etwas besser werden sollen. Wird es aber nicht. Im Gegenteil: Die Corona-Krise sorgt für massive Einbrüche beim Neuwagenverkauf, Volkswagen berichtete am Freitag von einem weltweiten Absatzrückgang im Februar von knapp 25 Prozent. In Europa rechnen Experten im März mit einem Absatzminus bei allen Herstellern von 20 Prozent.

Besonders hart betroffen ist derzeit in Europa die Autoindustrie in Italien, allen voran natürlich der heimische Hersteller, Fiat-Chrysler (FCA). Das Unternehmen musste wegen der Corona-Krise bereits vier Fabriken schließen, Tausende Mitarbeiter haben keine Arbeit. Wie lang die Schließungen dauern, ist aktuell völlig unklar. Die Angestellten der Verwaltung arbeiten weitestgehend von zu Hause aus.

KTM verordnet Urlaub

Während bei Ferrari noch Sportwagen gefertigt werden, hat Lamborghini seine Produktion bis vorerst 25. März stillgelegt.

In Österreich hat der Motorradbauer Pierer-Mobility-Gruppe (KTM) wegen der „aktuell herrschenden Ausnahmesituation“ den Betrieb und die Produktion am Stammsitz in Mattighofen (Oberösterreich) für zwei Wochen eingestellt. Der Betriebsurlaub dauert von 30. März bis 10. April, teilte das Unternehmen mit.

Besonders dramatisch für die Autoindustrie ist aktuell die Situation in China. Der Volkswagen-Konzern berichtete, dass die Verkaufszahlen auf dem größten Automarkt der Welt im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 74 Prozent eingebrochen sind. Damit schnitt man noch etwas besser ab als die Konkurrenz. Der gesamte Automarkt gab im Februar in China um 80 Prozent nach. Im Jänner hatte das Minus lediglich 20 Prozent betragen.

„Autopapst“ Ferdinand Dudenhöffer, mittlerweile an der Hochschule St. Gallen in der Automobilforschung tätig (er konnte sich nicht mit seinem bisherigen Arbeitgeber, der Uni Duisburg-Essen, über eine Weiterbeschäftigung in der Pension einigen), hat schon Ende Februar vor den Gefahren durch das Coronavirus für die Autoindustrie gewarnt. Im laufenden Jahr rechnete er mit einem Rückgang bei der weltweiten Pkw-Produktion auf 76,9 Millionen Exemplare. Das wäre ein Minus von 2,7 Millionen Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr und um 7,5 Mio. im Vergleich zum Rekordjahr 2017, vor dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aufgrund der Entwicklung der Corona-Krise dürften die Einbrüche deutlich höher sein.

Erholung erst 2025

Die deutsche Autoindustrie sieht Dudenhöffer wegen des hohen China-Anteils von 35 Prozent am Gesamtumsatz besonders betroffen. Der chinesische Automarkt befinde sich seit 2017 im Abschwung, werde heuer mit etwa 19 Millionen Fahrzeugen einen Tiefpunkt erreichen und erst 2025 wieder zum Vorkrisen-Niveau aufschließen. Bei der Erstellung dieser Prognose ist Dudenhöffer davon ausgegangen, dass die Corona-Epidemie in den nächsten Monaten unter Kontrolle gebracht wird und schnell Impfstoffe zur Verfügung stehen.

Ein China-Manager von Volkswagen erwartet in dem Land eine baldige Erholung. Bis zum Sommer könnte wieder das Vorjahresniveau erreicht werden, meinte er. Im März sei noch mit einem Absatzminus von 40 bis 50 Prozent am Gesamtmarkt zu rechnen.

Es sei noch völlig offen, ob dann im zweiten Halbjahr am global größten Automarkt ein Boom einsetze oder es nur eine Normalisierung gäbe. Einerseits wachse der Wunsch der Verbraucher in China, sich ein eigenes Auto anzuschaffen, um nach den Erfahrungen mit der Virusepidemie die häufig überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel zu meiden. Andererseits bleibe abzuwarten, wie stark die Kaufkraft unter den negativen Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft des Landes leide.

Hohe Preisnachlässe

So unerfreulich die Krise für die Autoindustrie ist, so erfreulich könnte sie für die Kunden sein. „Nach unserer Einschätzung kann in den nächsten Monaten mit hoher Verkaufsförderung und Preisnachlässen im Pkw-Markt gerechnet werden“, meint Autoexperte Dudenhöffer. (red./ag.)

AUF EINEN BLICK Die Coronakrise wirkt sich auf die Autoindustrie mit deutlichen Verkaufsrückgängen aus. In China brach die Nachfrage um 80 Prozent ein. FCA (u. a. Fiat) hat in Italien vier Fabriken geschlossen, auch andere Hersteller haben die Produktion gedrosselt. Experten rechnen damit, dass sich die Situation in der zweiten Jahreshälfte bessern könnte. Kunden können mit starken Preisnachlässen rechnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)