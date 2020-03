Deutsche Bundesregierung sagt Firmen Hilfe zu

Die staatliche Förderbank KfW soll Unternehmen mit Kreditgarantien unterstützen, auch Steuererleichterungen soll es geben. Die Lufthansa kündigte bereits an, Staatshilfe zu beantragen.

Berlin. Die deutsche Bundesregierung hat von der Coronaviruspandemie betroffenen Unternehmen unbegrenzte Hilfen zugesagt und denkt zusätzlich noch über ein Konjunkturprogramm nach. Es geht dabei vor allem um Kreditgarantien durch die staatliche Förderbank KfW sowie steuerliche Hilfen. Die genaue Summe ist noch unklar. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von nie da gewesenen Hilfen, die über die Maßnahmen in der Finanzkrise 2008/09 hinausgingen. Auch staatliche Unternehmensbeteiligungen seien in Ausnahmesituationen denkbar. „Ich sehe eine solche Notwendigkeit im Augenblick übrigens nicht“, sagte der CDU-Politiker.

In der Coronakrise stehen vor allem Fluglinien, Reiseanbieter, Hotels, Gaststätten und Messebauer mit dem Rücken zur Wand. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte, es könne auch noch mehr geben: „Wir haben noch etwas in der Hinterhand“, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf ein mögliches Konjunkturprogramm. Ein konkretes Volumen nannte er nicht. Er wolle zudem in Europa dafür sorgen, dass auch hoch verschuldete Länder den finanziellen Spielraum bekämen, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Davon dürfte vor allem Italien profitieren, wo sich besonders viele Bürger mit dem Virus infiziert haben.

In Deutschland hat die Regierung das Kurzarbeitergeld ausgeweitet. Zudem sollen Steuerzahlungen gestundet und Vorauszahlungen gesenkt werden. Mehr Unternehmen sollen an zinsgünstige Kredite kommen und die Voraussetzungen dafür erleichtert werden. Bürgschaften werden deutlich ausgeweitet. „Wir werden jedes Mittel nutzen, das uns zur Verfügung steht“, sagte Scholz. Deutschland habe riesige Puffer im Haushalt, um mit der schwierigen Lage zurechtzukommen. Er deutete an, dass die Zeit ausgeglichener Haushalte aber langsam vorbei sei. Man dürfe in der Krise nicht sparen. Ein Nachtragshaushalt sei nicht auszuschließen. Das Finanzministerium will nächste Woche die Eckpunkte für das Budget im Jahr 2021 vorlegen. Altmaier äußerte die Hoffnung, wegen der beschlossenen Maßnahmen mit einer Wachstumsdelle davonzukommen und nicht in eine ökonomische Krise zu rutschen. Sonst werde es weitere Maßnahmen geben. Ökonomen äußerten sich durchwegs positiv zu den von der deutschen Regierung geplanten Maßnahmen.

Kurzarbeit bei der Lufthansa

Eines der Unternehmen, die nun auf staatliche Unterstützung hoffen, ist die Lufthansa, berichtet das „Handelsblatt“ online. Die nach Umsatz größte europäische Fluggesellschaft werde demnach Staatshilfen beantragen. Dabei gehe es vor allem um Liquiditätshilfen der Regierung.

In einer internen Videobotschaft an die Mitarbeiter habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr erklärt, dass man mit den Regierungen in den Heimatmärkten über mögliche Staatshilfen rede, was auch von einem Unternehmenssprecher bestätigt worden sei, hieß es in dem Bericht.

Wie die Fluggesellschaft am Freitag bekannt gab, will sie Flugbegleiter und womöglich auch Mitarbeiter der Bodendienste in Kurzarbeit schicken. „Der Antrag auf Kurzarbeit ist eingereicht“, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, stand noch nicht fest, doch bei erwarteten Flugstreichungen von bis zu 50 Prozent dürften es Tausende sein. (Reuters/red.)

