Menschen verbreiteten sich wie Hyänen

Evolutionäre Stammbäume zeigen große Ähnlichkeit.

Sie verließen Afrika zur selben Zeit, sie vermischten sich jeweils mit heute ausgestorbenen Verwandten, und beide sind hoch anpassungsfähige, oppurtunistische Spezies: der Mensch und die Hyäne. Dass auch ihre Stammbäume frappierende Ähnlichkeiten aufweisen, konnte ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung nun im Fachjournal Science Advances (13. 3.) zeigen.

Die Wissenschaftler verglichen das Erbgut von zwölf Fleckenhyänen, den derzeit häufigsten großen Fleischfressern Afrikas, mit sieben ausgestorbenen Höhlenhyänen. Aus diesen genetischen Daten rekonstruierten sie die Entwicklungs- und Ausbreitungsgeschichte der Tiere.

Zufall oder Klima?

Das Ergebnis: Genau wie die Menschen wanderten die Hyänen immer wieder zwischen den Kontinenten hin und her. Es gab auch Genfluss zwischen mittlerweile ausgestorbenen und heute lebenden Arten – so wie der moderne Mensch sich auch mit Neandertalern und Denisovanern kreuzte, mischte sich die Fleckenhyäne wohl mehrmals mit zwei verschiedenen Arten von Höhlenhyänen in Eurasien.

Zusätzlich zu den ähnlichen Wandermustern in denselben Zeiträumen gäbe es auch sehr ähnliche Muster in den mitochondriellen Stammbäumen – also den genetischen Veränderungen der „Kraftwerke“ der Zelle, den Mitochondrien – berichten die Forscher. Ob all dies Zufall ist, oder Menschen und Hyänen zum Beispiel gleich auf Klima- und Lebensraumveränderungen reagierten, sei indes unklar. Unbestreitbar wäre aber ein äußerst negativer Einfluss der Menschen auf die Hyänen: Wann immer die menschlichen Populationen anstiegen, wurden die der Raubtiere zeitgleich stark dezimiert. (APA/däu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)