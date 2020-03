Insekten essen – aber nachhaltig und regional

(c) imago images/imagebroker (imageBROKER/Jürgen Pfeiffer v)

Grazer Forscher basteln Zuchtanlagen für Mehlwürmer, die zu hochwertigen Produkten weiterverarbeitet werden: als Futtermittel in der Tierzucht und in Zukunft als Nahrungsmittel für den Menschen.

Es sind noch Tausend Fragen offen, weil man bei uns bisher Insekten kaum als Lebensmittel nutzt, sagt Simon Berner, der an der FH Joanneum im Studiengang „Nachhaltiges Lebensmittelmanagement“ erforscht, wie man Proteine aus Insekten sinnvoll in die Nahrungskette einbauen kann. Das Projekt wird über die Forschungsförderungsgesellschaft FFG für fünf Jahre mit über einer Million Euro vom Technologieministerium gefördert und reicht von Analysen zur Lebensmittelsicherheit über gesetzliche Grundlagen bis zu sozialwissenschaftlichen Fragen, wenn es um die Akzeptanz von Mehlwürmern als Futter- oder Nahrungsmittel geht. „Wir wollen die ganze Kette durchziehen: Von der Frage, welches Futtermittel die Insekten brauchen, über die effiziente Zucht bis hin zur Verwertbarkeit in Futter für Tiere oder Lebensmittel für Menschen“, berichtet Berner.