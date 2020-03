Stadt errichtet Notquartier mit 880 Betten in der Messe Wien

Maßnahme für Patienten mit milden Krankheitsverläufen.

Wien. Noch ist die große Halle auf dem Gelände der Messe Wien leer und unwirtlich. Zwei Container stehen da. Aber die Arbeiten haben schon begonnen. Beschäftigte der Stadt Wien und von Hilfsorganisationen stellen ab Freitag 880 Betten auf.

Zwischenwände werden errichtet, Toiletten und Duschen eingerichtet. „Betreuungseinrichtung für Covid-Patienten“ nennt sich das amtlich. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist vor Ort und appelliert an die Wiener: „Es gibt überhaupt keinen Grund, in den Geschäften die Regale leer zu kaufen.“

Patienten mit einem milden Verlauf der Erkrankung sollen hier im Notfall untergebracht werden. Ab Dienstag steht das Quartier zur Verfügung – mit der weiteren Möglichkeit, die Kapazitäten aufzustocken. Intern erwartet und hofft man, dass der Fall der Besiedlung der Messe Wien nie eintreten wird. Gedacht sind die Betten für Erkrankte, die keiner Spitalsbehandlung bedürfen, aber zu Hause nicht betreut werden können; weil sie allein leben oder der Partner selbst im Krankenhaus liegt. Pflegepersonal und Ärzte werden für die Untergebrachten sorgen.

Indes muss das LKH Hartberg wegen einer zweiten Coronavirus-Infektion bei einem Mitarbeiter nun komplett „vom Netz“ genommen werden, sagte ein Sprecher der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) am Freitag. Der zweite Fall war Donnerstagabend bekannt geworden. Nun sollen nur noch 43 Patienten stationär behandelt werden.

Unter den 43 sind auch zwölf Männer und Frauen, die zu den Kontaktpersonen der ersten infizierten Mitarbeiterin des Krankenhauses gehören. Der nun neu infizierte Mitarbeiter zähle nicht zum Kreis der Kontaktpersonen der ersten Infizierten, daher habe man sich nun entschieden, das Spital komplett zu sperren. Die noch zu behandelnden Patienten und Kontaktpersonen werden von Mitarbeitern mit Kontaktbezug behandelt. Für das LKH Hartberg gilt, wie auch für andere Spitäler, dass nicht notwendige Operationen und Behandlungen verschoben werden. Unter den verbliebenen 43 Patienten des Spitals sind keine mit dem Coronavirus infizierten Menschen, wurde betont. Alle entsprechenden Tests seien bisher negativ ausgefallen. Die Patienten sollen nach und nach in häusliche Isolation geschickt werden. Bestätigt wurde von der Kages auch ein Fall einer infizierten Mitarbeiterin der Onkologie am LKH Graz. Die Abteilung sollte ersten Informationen zufolge in Betrieb bleiben.

Patient im KH Nord kollabiert

Erstmals ist nun auch im Wiener Krankenhaus (KH) Nord ein Patient positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber, am Freitag berichtete, war der Mann ohne Anzeichen auf eine Covid-19-Erkrankung zu einer Röntgenuntersuchung ins Spital gekommen. Während der Untersuchung sei der Mann plötzlich kollabiert und notfallmedizinisch versorgt worden, sagt Huber. Im Zuge dessen wurde auch ein Mundhöhlenabstrich entnommen und eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt. Der Patient wurde ins Kaiser-Franz-Josef-Spital überstellt, wo er auf der Isolierstation weiterbehandelt wird.

Das Personal, das mit dem Mann Kontakt hatte, wurde heimgeschickt und befindet sich für 14 Tage in häuslicher Absonderung. Diese Maßnahme betrifft 30 Spitalsmitarbeiter.

Verdacht beim Bundesheer

Auch das Bundesheer hat von einem Verdacht auf Coronavirus in Horn berichtet. Ein Unteroffizier der Garde sei isoliert worden. „Alle 223 Soldaten der Kompanie bleiben vorerst in der Kaserne“, so Michael Bauer, der Sprecher des Verteidigungsministeriums. (d. n./red.).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2020)