Wir haben eine große Veranwortung

Es ist keine Grippe. Es herrscht keine Ausgangssperre. Es gibt keinen Grund,den nächsten Supermarkt zu stürmen.Es gibt aber auch keine persönliche Freiheit, eine Ansteckung mit dem Corona virus herauszufordern. Jetzt kommtes auf unsere Vernunft an.

Wie stark und gut eine Gesellschaft ist, zeigt sie nicht in guten Zeiten, nicht bei Schönwetter, nicht in der Harmlosigkeit. Sie beweist sich in der Krise. In dieser befinden wir uns gerade, in den kommenden Tagen und Wochen wird sich der Zustand unseres Landes, unserer Stadt, unserer Welt leider noch weiter verschlechtern. Wir befinden uns in einer völlig neuen Situation, der Pandemie. Was vorgestern noch als Problem, Konflikt oder Sorge galt, tritt angesichts von Hunderten Infizierten, zu erwartenden Todesfällen, geschlossenen Schulen, einer taumelnden Wirtschaft und dem generellen Stillstand unseres Gesellschaftslebens in den Hintergrund. Unsere westliche, urbane Welt ist zerbrechlich, wie wir leider gerade feststellen. Was als lokaler Virusinfekt in einer chinesischen Stadt begann, hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt, deren eigentliche Gefahr in der hohen Ansteckungsrate liegt. Oder anders: Deren schnelle Ausbreitung zu einer Überforderung unseres Gesundheitssystems führen kann, was wiederum mehr Todesopfer und Leid bedeuten würde.



In China, in Taiwan und wohl auch in Südkorea war es möglich, mit mehr oder weniger harten polizeistaatlichen Methoden und einer dazu passenden kollektiven Disziplin Corona einigermaßen einzudämmen. In den danach betroffenen westlichen Ländern wie Italien wurden einschränkende Maßnahmen zu spät getroffen. Zumal ein Spaziergang durch das frühlingshafte Wien oder Innsbruck in den vergangenen Tagen leider jedem vor Augen führte: Auch in Österreich sind solche Maßnahmen notwendig, die Aufrufe zur Vernunft, also zur Eindämmung sozialer Kontakte, verhallten bei vielen ungehört. Die Schanigärten und Parks waren voll, Abstand hielt kaum jemand. Die Grenzen zwischen Unbedarftheit, Unbekümmertheit und grober Fahrlässigkeit sind fließend, aber da es um Menschenleben geht, bleibt der letzte Vorwurf.



Das passt auch zu den jüngsten Ereignissen, die eine echte Krise leider charakterisieren: Über soziale Medien und per Telefon wurde das zum jetzigen Zeitpunkt absurde Gerücht befördert, ab sofort gäbe es eine Ausgangssperre in ganz Österreich oder Wien. Solchen Schwachsinn zu verbreiten gehört zum Dümmsten und Gefährlichsten, was der Einzelne tun kann. Das gilt auch für die Gerüchte, Lebensmittel, Medikamente oder Bargeld würden knapp werden: Panisch solche zu kaufen und solches abzuheben macht dieses Szenario zwar realistischer, zeugt aber von Verantwortungslosigkeit und absurdem Herdenverhalten.