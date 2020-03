DAÖ-Obmann Baron kritisiert "mediale Hetze" gegen Strache

"Nicht einmal in Zeiten einer großen Krise schrecken manche Medien davor zurück, ihren öffentlichen Feldzug gegen HC Strache fortzusetzen“, erklärt DAÖ-Klubobmann Karl Baron.

DAÖ-Klubobmann Karl Baron hat sich am Samstag empört über die "mediale Hetze" gegen seinen Allianz-Kollegen Heinz-Christian Strache gezeigt. "Nicht einmal in Zeiten einer großen Krise schrecken manche Medien davor zurück, ihren öffentlichen Feldzug gegen HC Strache fortzusetzen", teilte er mit und nannte die "künstliche Entrüstung" über Taxirechnungen als "Heiligenschein der Scheinheiligen".

Vor dem Wochenende hatte die "Kronen Zeitung" unter Berufung auf eine Einvernahme eines Taxifahrers über neue Spesenvorwürfe gegen Strache berichtet. Demnach soll der Ex-Vizekanzler Taxirechnungen von Familienmitgliedern über die Partei abgerechnet haben. Laut Baron, dem Klubobmann der "Allianz für Österreich", handelt es sich bei diesen "nun groß als Skandal aufgeblasenen Taxibelegen" um "eine von den verantwortlichen Gremien genehmigte Vorgangsweise", ließ er wissen. Alles habe seine Ordnung gehabt und sei damals mit sämtlichen notwendigen Stellen innerhalb der FPÖ akkordiert gewesen, verteidigte er das Zugpferd seiner neuen Bewegung.

"Kaum ein anderer Politiker der jüngeren Geschichte stand in Österreich derart in der Öffentlichkeit und war breit angelegten Anfeindungen und wiederkehrenden Drohungen ausgesetzt wie HC Strache und seine Familie", beklagte Baron weiters. "Dass ein verantwortungsvoller Vater bzw. Ehemann in diesem Zusammenhang dafür sorgt, dass seine Kinder aufgrund laufender Drohungen, welche auch gegen sie gerichtet waren, regelmäßig sicher von A nach B kommen, liegt in der Natur der Sache", ist Baron überzeugt. Derartige Vorgehensweisen seien bei Personen des öffentlichen Lebens und deren Familien ganz normal, wenn Bedrohungen stattfinden, so Baron. Diese "künstliche Entrüstung" über Straches Taxirechnungen sei also nicht mehr als ein "Heiligenschein für die Scheinheiligen", so der DAÖ-Obmann.

