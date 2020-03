Heiligenblut steht ab sofort unter Quarantäne

Zwei Infizierte befinden sich in häuslicher Quarantäne. Sechs Personen mit Verdacht auf Infektion wurden negativ getestet. Eine Hotline für Bewohner und Urlauber wurde eingerichtet.

"Es ist über Nacht notwendig geworden, eine weitere Gemeinde unter Quarantäne zu stellen, nämlich die Gemeinde Heiligenblut in Kärnten", erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Vormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. In der Gemeinde wurden zwei Personen positiv auf das Virus getestet. Sechs durchgeführte Testungen bei Verdachtsfällen waren negativ, wie am Samstagabend bekannt wurde.

Nach der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft wird die Ein- und Ausreise nach Heiligenblut verboten. Einheimische und österreichische Gäste wurden aufgefordert, sich nicht oder nur für unbedingt notwendige Fahrten auf die Straßen zu begeben, in ihren Quartieren und Häusern zu bleiben und Ruhe zu bewahren.

Bei der Abreise von Urlaubern habe es Bezirkshauptmann Klaus Brandner zufolge „überhaupt keine Probleme“ gegeben, wie ORF.at berichtet. Von den 300 Gästen seien rund 200 aus dem Ausland, die großteils bereits weggefahren seien. Die abreisenden Urlauber mussten ihre Daten angeben und bestätigen, dass sie sich unverzüglich auf den Heimweg machen und in ihren Heimatgemeinden melden.

Hotline für Bevölkerung

Die Landessanitätsdirektion Kärnten hat am Samstag eine Hotline für die Bevölkerung in Heiligenblut und jene Gäste, die innerhalb der letzten 14 Tage in der Gemeinde waren, eingerichtet. Aufgrund einer Verordnung der Bezirkshauptmannschaft steht der Ort seit in der Früh unter Quarantäne. Die Hotline steht von 15.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 050 536 15091 und 15102 zur Verfügung.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) betonte in einer Aussendung, dass die aktuellen Maßnahmen gesetzt worden seien, um die Bevölkerung vor der Ausbreitung des Coronavirus zu beschützen. „In Verantwortung für sich selbst, für die Mitbürger und vor allem gegenüber besonders gefährdeten Menschen bitte ich alle, Einheimische wie Gäste, den Anordnungen der Behörde und ihrer Vertreter unbedingt Folge zu leisten. Mein dringender Appell: nehmen Sie das sich ausbreitende Coronavirus keinesfalls auf die leichte Schulter. Begegnen wir dieser schwierigen Prüfung mit der notwendigen Ernsthaftigkeit.“

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) appellierte in einer Aussendung ebenfalls an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren: „Vorsicht statt Panik. Bitte befolgen Sie die offiziellen Anweisungen, sowohl hinsichtlich der Hygienemaßnahmen als auch, was die Einschränkung Ihrer sozialen Kontakte betrifft. Das sind unsere effektivsten Instrumentarien, um der zügellosen Ausbreitung des Coronavirus die Stirn zu bieten.“

(APA/juwe)