Donald Trump hat sich auf Coronavirus testen lassen

Nach wachsendem Druck - Trump hatte zuvor Kontakt mit einem brasilianischen Beamten, der positiv getestet wurde - hat sich US-Präsident Donald Trump nun ebenfalls testen lassen. Das Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet.

US-Präsident Donald Trump hat sich infolge des wachsenden Drucks auf ihn nun doch einem Test auf das Coronavirus unterzogen. Bei einer Pressekonferenz am Samstag im Weißen Haus ließ der US-Präsident wissen, dass er sich am Vorabend habe testen lassen. Ein Ergebnis werde jedoch erst in ein oder zwei Tagen vorliegen.

Nachdem Trump am vergangenen Wochenende mit einem Mitglied einer brasilianischen Delegation in Kontakt gekommen war, das später positiv auf das Virus getestet wurde, ließ er sich nach anwachsendem Druck testen.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, hatte am Donnerstag mitgeteilt, Trump habe fast keinen Umgang mit der Person gehabt, deshalb gebe es keine Notwendigkeit für einen Test. Das Weiße Haus hatte am Freitagabend zudem ein Schreiben eines Arztes verbreitet, in dem es hieß, Trump zeige keine Symptome von Covid-19. Ein Test sei daher nicht angezeigt.