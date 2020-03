Italien beklagt 175 neue Todesfälle

Trotz drakonischer Maßnahmen bekommt Italien das Virus weiterhin nicht in den Griff: Seit gestern stieg die Zahl der Todesfälle um weitere 175 auf insgesamt 1441. Ärzte aus China und Venezuela sind mittlerweile zur Unterstützung angereist.

Nach den erneut gestiegenen Todesfall- und Infiziertenzahlen in der Lombardei gibt es auch neue Zahlen für ganz Italien: Trotz drastischer Maßnahmen nimmt die Zahl der Todesopfer weiterhin zu. Am Samstag wurden in Italien 175 neue Todesfälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der Toten auf 1441, wie der Zivilschutz in Rom mitteilte. Der Anstieg war allerdings schwächer als am Tag zuvor. 1518 Personen liegen derzeit auf der Intensivstation.

Die Infektionen kletterten um 2795 Fälle auf 17.750. 1966 Personen sind inzwischen genesen. Regional konzentrieren sich die Fälle weiter auf die Lombardei, die mit 966 Todesopfern weiterhin die am stärksten betroffene Region ist, gefolgt von der Emilia Romagna (241 Tote), Venetien (55) und Marken (36). In Friaul gab es 13 Todesfälle, in Südtirol waren es bisher drei. Zu den neuen Infizierten in Italien zählen auch Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri, sowie Vize-Bildungsministerin Anna Ascani.

„Wir bewirken Wunder, indem wir zusätzliche Plätze auf den Intensivstationen schaffen“, sagte der lombardische Präsident Attilio Fontana am Samstagnachmittag zur aktuellen Situation. Er lobte das unermüdliche Engagement der Sanitäter. Inzwischen seien Ärzte aus China und Venezuela seien in Italien eingetroffen, um ihre lombardischen Kollegen zu unterstützen.